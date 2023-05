“Non ho coraggio con gli orsi? Basta guardare le minacce e le manifestazioni sotto casa”, Fugatti replica ad alleati e opposizioni

Fugatti replica a chi lo chiama in causa sulla gestione degli orsi in Trentino: “Credo che il numero di minacce che ho ricevuto in queste settimane e le manifestazioni sotto casa siano la risposta a chi mi accusa di non avere coraggio”

TRENTO. “Credo che il numero di minacce che ho ricevuto in queste settimane e le manifestazioni sotto casa siano la risposta a chi mi accusa di non avere coraggio”, così il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, manda un messaggio (con errore nel post) agli alleati di Fratelli d’Italia e all’opposizione.

Il tema ovviamente è quello della gestione degli orsi in Trentino dopo il drammatico incidente che è costato la vita al 26enne di Caldes Andrea Papi. Nei giorni scorsi infatti l’opposizione aveva puntato il dito contro le mancanze della Provincia, soprattutto in tema di prevenzione e informazione. Non solo però, perché come sottolineano le minoranze gli strumenti per rimuovere gli orsi problematici ci sarebbero stati, come dimostra il caso di Kj2 fatta abbattere dall’allora presidente della Pat Ugo Rossi. Da qui l’accusa rivolta alla Giunta Fugatti di non aver avuto il coraggio di intervenire.

Diversi mal di pancia però erano trapelati anche dagli alleati di Fratelli d’Italia con alcuni esponenti che avevano criticato apertamente la Provincia. Tanto che al culmine della tensione, a una precisa domanda sull’argomento Fugatti aveva replicato: “Al momento con Fdi non siamo alleati”.

Infatti se è vero che da ormai 5 anni il partito di Giorgia Meloni siede fra i banchi della maggioranza è altrettanto vero che non ricopre ruoli di governo a Piazza Dante. Inoltre in vista delle prossime Provinciali, che si terranno a ottobre, per la leadership della Destra rimane ancora in ballo la candidatura di Francesca Gerosa, esponente di Fdi che di recente ha organizzato dei tavoli di lavoro sul tema della gestione dei grandi carnivori.

Con il suo post Fugatti ha incassato diversi apprezzamenti, fra cui quello della sezione di Riva del Garda del Patt. In altre parole il presidente ha voluto mandare un messaggio rivolto soprattutto a coloro che gli chiedono di fare un passo di lato in vista delle elezioni.