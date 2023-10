Provinciali in Alto Adige, affluenza al 71,5%: un dato in calo rispetto al 2018. A Bolzano si è recato alle urne il 59% degli aventi diritto

BOLZANO. Urne chiuse in Trentino mentre le operazioni di voto si sono concluse alle 21 in Alto Adige. Lo spoglio delle schede a Trento avviene domani (lunedì 23 ottobre) mentre sono già in corso a Bolzano.

Alle 21 hanno votato 277.076 aventi diritto nei 116 Comuni altoatesini, un'affluenza del 71,5%, un dato in leggera flessione rispetto al 73,9% di cinque anni fa (18,4% nel 2023 contro 19,5% alle 11 e 52,2% contro 50,5% nel 2018 alle 17).

L'affluenza alle urne è calcolata sulla base del numero di elettori aventi diritto in Alto Adige, che sono 429.841 cittadini, compreso i 42.197 aventi diritto che hanno espresso una preferenza per corrispondenza. In quest'ultimo caso sono arrivate 13.175 voti contro i 10.442 del 2018.

Per quanto riguarda i comprensori, alle 21 i dati più alti a livello di affluenza sono stati raggiunti a Salto-Sciliar con il 79,2%, mentre il dato più basso è stato registrato nel comprensorio di Bolzano (59%).

Nei Comuni ladini ha votato il 73,1%, mentre in Alta Val d'Isarco il 73,8%. Nel Burgraviato il 70,7%, mentre nel comprensorio Oltradige-Bassa Atesina il dato si ferma al 70,4%. In Val d'Isarco si è recato alle urne il 76,9% degli aventi diritto. In val Pusteria e in val Venosta rispettivamente il 76,9% e il 77,7% di affluenza.

La maggiore affluenza al voto alla chiusura dei seggi è stata registrata a Verano con l'86,6% dei votanti (cinque anni fa aveva raggiunto l'86,5%). A Merano con il 57,7% quella più bassa. Dati dell'affluenza degli altri principali Comuni. A Bolzano la percentuale dei votanti alle 21 è stata del 59% (cinque anni fa il 64,6% ), a Bressanone del 71,0% (73% nel 2018), a Brunico del 71% (74,2% nel 2018), mentre Laives ha raggiunto il 57,8% (nel 2018 il dato si attestava sul 67,8%).