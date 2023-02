“Ridurre i prezzi del carburante? L'Autonomia dà questa possibilità ma la Provincia ha deciso di utilizzare i fondi per chi ne aveva più bisogno”

Sono queste le parole dell'assessore Philipp Achammer nel rispondere ad una mozione presentata in Consiglio provinciale per chiedere di 'sgravare' i cittadini abbassando i prezzi dei carburanti (come fatto negli scorsi anni in Friuli Venezia Giulia): la mozione è stata respinta con 18 'no' e 13 'sì'

BOLZANO. “L'Autonomia dà questa possibilità, ma bisogna valutare se scegliere questa priorità o altre”. Ed in Alto Adige, ha detto l'assessore provinciale Philipp Achammer, la Provincia ha preferito utilizzare i fondi “per chi ne aveva più bisogno, con misure concrete”: sono queste le parole con le quali l'assessore ha risposto nella giornata di oggi (7 febbraio) ad una mozione presentata da Andreas Leiter Reber (Die Freiheitlichen) per 'sgravare i cittadini' abbassando i prezzi dei carburanti (come fatto negli scorsi anni in Friuli Venezia Giulia).

Leiter Reber ha specificato nel suo intervento che da anni la Provincia di Bolzano risulta essere la più cara, o una delle più care d'Italia, sul fronte del prezzo dei carburanti, sottolineando come il trasporto pubblico locale (pur funzionando molto bene) non possa sostituire completamente la mobilità privata in un territorio in gran parte montano: “Di conseguenza, i prezzi dei carburanti hanno indirettamente e direttamente un notevole impatto sul costo della vita e sul potere di acquisto di numerosi altoatesini e altoatesine”.

L'esempio portato dall'esponente di Die Freihetlichen è quello del Friuli Venezia Giulia che, ha spiegato Reber, nel 2010 aveva approvato una legge regionale per ridurre i prezzi dei carburanti per tutta la popolazione della Regione: “Mentre la Provincia di Bolzano, nonostante potesse estendere questa e altre forme di riduzione del prezzo a tutto il territorio di provinciale, aveva deciso di permettere la riduzione dei prezzi di vendita di benzina e diesel esclusivamente alla popolazione dei comuni di confine”. Da qui dunque la richiesta del consigliere di incaricare la Giunta di sfruttare, sulla base proprio dell'esempio del Friuli Venezia Giulia, le possibilità offerte dall'autonomia “per introdurre a favore dei cittadini e delle cittadine delle Provincia una riduzione dei prezzi del carburante su tutto il territorio provinciale”.

Come anticipato, nel rispondere Achammer ha ribadito che l'Autonomia dà in effetti questa possibilità, ma che allo stesso tempo è necessario valutare se scegliere questa priorità o altre. “E' vero che in Friuli Venezia Giulia – ha detto l'assessore – i prezzi erano stati abbassati, ma non tanto in seguito all'inflazione, quanto per via della grande differenza di prezzo con le regioni confinanti, per contrastare il turismo dell'acquisto”. La Provincia di Bolzano invece “aveva deciso un intervento nei Comuni di confine” preferendo come detto “utilizzare i fondi per chi aveva più bisogno, con misure concrete”. Messa a votazione, la mozione è stata respinta con 18 no, 13 sì.