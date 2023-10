"Riformare Itea? Prima pensiamo a consegnare gli alloggi sfitti", ancora screzi in Fratelli d'Italia, Rossato contro Gerosa

Ancora fuoco amico in Fratelli d'Italia. Katia Rossato attacca Francesca Gerosa sulla proposta di riformare Itea e di creare una nuova Agenzia provinciale per l'edilizia abitativa: "La questione prioritaria che dovrà essere affrontata nel più breve tempo possibile dal prossimo esecutivo provinciale, sarà quella di sbloccare e consegnare tutti gli alloggi attualmente vuoti che si presentano in condizioni accettabili"

TRENTO. Prima gli orsi, poi l'assessorato Made in Trentino, ora la riforma di Itea. A finire ancora nel mirino dei colleghi di partito o di coalizione è Francesca Gerosa, candidata alle elezioni provinciali per Fratelli d'Italia.

Questa volta il “fuoco amico” arriva da Katia Rossato, che attacca Gerosa sulla sua recente proposta di istituire una nuova Agenzia provinciale per l'edilizia abitativa, che si occupi in modo trasversale e organico delle politiche che riguardano la casa e che inglobi anche Itea. (qui articolo)

“Leggo in queste ore – accusa Rossato - di proposte per riformare, o per meglio dire, superare Itea spa. Personalmente ritengo che a fronte dell’emergenza abitativa che stiamo attraversando e che sta mettendo in seria difficoltà tantissimi nuclei familiari residenti in Trentino, emergenza causata indubbiamente da problemi che sono stati “trascinati” nel tempo, la questione prioritaria che dovrà essere affrontata nel più breve tempo possibile dal prossimo esecutivo provinciale, sarà quella di sbloccare e consegnare tutti gli alloggi attualmente vuoti che si presentano in condizioni accettabili”.

Quella proposta da Gerosa, è una vera e propria riforma (sulla quale ci sarebbe anche il via libera da parte del presidente uscente Fugatti). “Aver trasformato Itea in società per azioni ha creato solo appesantimenti gestionali e amministrativi, senza portare efficienza ed operatività – ha spiegato Gerosa in conferenza stampa. - Itea ha scarsa possibilità decisionale e di incidere. Per questo credo debba essere assorbita nella nuova Agenzia. In questo modo si evita la frammentazione delle politiche per la casa”. Serve, quindi, - secondo Gerosa – un unico contenitore che si occupi di tutte le politiche abitative”.

Proposta, questa, che non è piaciuta alla collega di partito Katia Rossato, per la quale servirebbe prima investire nella manutenzione degli alloggi. “Le famiglie trentine in attesa da tempo non pretendono attici superlusso ma appartamenti dignitosi in cui poter vivere. Un altro aspetto che andrà affrontato rapidamente è quello relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili. In questi anni da consigliere provinciale ho visionato personalmente numerosi complessi residenziali del Trentino ed ho potuto constatare un generale ritardo negli interventi di manutenzione ordinaria, nonostante le sollecitazioni da parte degli inquilini. Dalle serrature rotte ai balconi pericolanti, dai punti luce non funzionanti agli scuri sul punto di cadere, per arrivare a problemi di infiltrazioni d’acqua in risalita che ho riscontrato in maniera diffusa e che evidenziano in modo inequivocabile come nel corso degli ultimi decenni, nessuno abbia vigilato come avrebbe dovuto fare sulla costruzione degli immobili” scrive Rossato, che forse non ha letto tutta la proposta di riforma della collega di partito che, anzi, mette al centro del programma, tra gli altri punti, proprio la manutenzione e la ristrutturazione degli alloggi pubblici vetusti la riapertura di alloggi sociali attualmente chiusi.

Ma a Katia Rossato interessa ribadire questo: “che le emergenze relative all’edilizia abitativa pubblica trentina di certo non mancano e devono essere affrontate rapidamente, poi potremo concentrarci su una riforma generale di Itea spa”.