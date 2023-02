L'ex direttore dell'Irst Oliviero Stock socio onorario dell'Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale

TRENTO. Oliviero Stock socio onorario dell'Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale. Il titolo è stato conferito in questi giorni all'ex direttore dell’Istituto per la Ricerca Scientifica e Tecnologica (Irst) dell'Istituto Trentino di Cultura (Itc) e oggi senior fellow della Fondazione Bruno Kessler, oltre che Fellow di prestigiose associazioni internazionali di intelligenza artificiale quali EurAI (European Association for Artificial Intelligence), Aaai (Association for the Advancement of AI) e già membro del Consiglio Scientifico di Dfki, l’Istituto di ricerca tedesco di Intelligenza Artificiale, uno dei più grandi centri di ricerca in AI al mondo.

“Uomo di grande cultura e passione, Oliviero Stock è stato tra i pionieri dell’Intelligenza Artificiale, distinguendosi per una visione scientifica tesa ad affrontare sfide complesse che siano in grado di apportare benefici concreti alla società e alle persone, piuttosto che a inseguire mode o facili risultati del momento - si legge in una nota del Presidente di AIxIA Gianluigi Greco -. Oliviero Stock è stato, infatti, autore di ricerche fondazionali nel campo della linguistica computazionale, ambito oggigiorno ampiamente entrato al centro del dibattito pubblico; ha fornito importanti contributi sulle tematiche relative all’interazione uomo-macchina, sostenendo l’idea che siano le macchine a dover capire le persone piuttosto che costringere le persone ad adattarsi alle macchine; e ha dato, altresì, un vigoroso impulso all’utilizzo dei sistemi intelligenti nel contesto della valorizzazione dei beni culturali, sperimentando, già più di 20 anni addietro, guide interattive e multimodali che si adattavano ai gusti e alle preferenze dell’utente''.

''Di pari passo - prosegue la motivazione - alle proprie attività di ricerca, Oliviero Stock ha saputo sostenere, con una intensa e preziosa attività di servizio, la comunità scientifica internazionale. Ha ricoperto la carica di presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale nei bienni 1992-1993 e 1994-1995, subito dopo Luigia Carlucci Aiello, fondatrice e prima presidente. È stato Chairman di EurAI (a quel tempo denominata Eccai) e presidente di Acl, l’Associazione di Linguistica Computazionale. È stato membro di numerosi comitati editoriali delle più importanti riviste scientifiche del settore, autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche, e ha tenuto corsi presso numerose università italiane (La Sapienza di Roma, Pavia, Pisa, Siena, Sissa Trieste, Trento) e internazionali (Wilem Mathesius Courses, Charles University, Praga, Haifa). Una parte considerevole del suo incessante lavoro è stata infine dedicata all’Irst (oggi Fondazione Bruno Kessler-FBK), istituto che ha diretto dal 1997 al 2001 e in cui aveva fondato il gruppo di Elaborazione del Linguaggio Naturale e poi la Divisione Tecnologie Cognitive e della Comunicazione''.

Gialuigi Greco ha inoltre commentato l’assegnazione dell’importante riconoscimento con queste parole: “Il titolo di Socio Onorario che l’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale riservato a Oliviero Stock vuole essere un ringraziamento per il suo contributo alla scienza e alla comunità scientifica internazionale. Siamo fieri di poter abbracciare Oliviero e ringraziarlo per l’impegno costante che, in una lunga e brillante carriera, ha dedicato allo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale. Enorme è la stima che nutriamo nei suoi confronti, enorme l’apprezzamento per ciò che ha saputo fare, per la sua intelligenza e per il suo grande spessore morale. È tutto nostro l’onore per questo riconoscimento, per averlo – da oggi in poi – ancora più vicino nel nostro cammino”.