Ogni chilo di Asiago un euro per malghe e pascoli devastati dal maltempo. La solidarietà non si ferma sull'Altopiano

Il consorzio tutela Asiago Dop donerà l’intero ammontare dei tradizionali donativi all’Unione Montana “Spettabile Reggenza dei Sette Comuni” e ha aperto una raccolta fondi per ''cheese lover'' per sostenere una delle zone devastate dal maltempo

ASIAGO. Per ogni chilogrammo si Asiago Dop acquistato il consorzio tutela formaggio Asiago donerà 1 euro per contribuire a salvaguardare il futuro delle malghe e dei pascoli dell’Altopiano. Non si ferma la macchina della solidarietà per aiutare la zona dell'Altopiano di Asiago che ha visto spazzati via circa 300.000 alberi e distrutte vallate e manufatti per le forti piogge. E dopo avervi riferito dell'iniziativa AlberiAMO ecco quella promossa dal consorzio tutela formaggio Asiago per le festività natalizie: una donazione che verrà consegnata all’Unione Montana “Spettabile Reggenza dei Sette Comuni”, l’istituzione che si occupa di preservare e garantire la biodiversità dei comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo.

In contemporanea, dall’8 dicembre 2018 all’8 gennaio 2019, sul proprio sito, il Consorzio lancia un’iniziativa aperta a tutti gli appassionati di formaggio, che potranno così sostenere il medesimo progetto. Il fragile ecosistema dell’Altopiano di Asiago ha subito un duro colpo nella notte del 29 ottobre quando, una violenta tempesta, ha lasciato a terra milioni di alberi tra Trentino Alto Adige e Veneto. Un danno ambientale che non solo ha stravolto alcuni dei paesaggi più belli e amati, ma ha seriamente compromesso la riapertura delle malghe e, cosa ancor più grave, la possibilità di pascolo per gli animali, con minaccia di perdita di un patrimonio di valori colturali, storici, paesaggistici e di biodiversità inestimabili.

Per contribuire a far fronte a tutto ciò, i soci del Consorzio Tutela Formaggio Asiago mettono in campo un’azione straordinaria di sostegno destinando, in occasione delle festività natalizie, l’intero ammontare dei tradizionali donativi all’Unione Montana “Spettabile Reggenza dei Sette Comuni”, l’ente preposto al censimento dei danni, alla programmazione delle azioni di messa in sicurezza delle malghe di proprietà comunale e al ripristino di una condizione sufficiente per la pratica della monticazione, a partire dall’estate prossima. In contemporanea, dall’8 dicembre 2018 all’8 gennaio 2019, il Consorzio di Tutela lancia, sulla propria piattaforma on line (https://shop.asiagocheese.it/it/), un’iniziativa aperta a tutti i cheese lover: per ogni chilogrammo di Asiago DOP acquistato, il Consorzio donerà un euro al progetto, così da concorrere, tutti insieme, al medesimo risultato.

“L’obiettivo primario - afferma Fiorenzo Rigoni, presidente del Consorzio Tutela Formaggio Asiago - è quello di pensare al futuro di questo territorio e alla produzione casearia che da millenni viene praticata. In questo momento difficile, mettiamo in campo tutta la nostra esperienza e determinazione per non lasciare soli i malghesi e le loro famiglie. Allo stesso tempo, continueremo tutti a lavorare per preservare la biodiversità di questa zona e garantire che il suo patrimonio naturale, valore universale affermato in tutto il mondo, venga sempre più riconosciuto attraverso la produzione di Asiago DOP, espressione autentica di una scelta sostenibile, naturale e rispettosa dell’ambiente”.

“L’apporto del Consorzio Tutela Formaggio Asiago - continua il Presidente dell’Unione Montana “Spettabile Reggenza dei Sette Comuni”, Emanuele Munari - dimostra una grande sensibilità per il territorio e la tutela delle malghe, settore di indiscussa importanza, non solo dal punto di vista economico e ambientale, per tutto l’Altopiano. Ci aspetta ora un lungo lavoro nel quale tutte le nostre energie saranno profuse a garantire, nel minor tempo possibile, il ripristino delle condizioni di sicurezza nei boschi, il recupero dei pascoli e la possibilità, nella prossima estate, di riaprire le malghe ora danneggiate”.