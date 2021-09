Oltre 100 volontari in campo per ''Autumnus'', un evento per valorizzare le grandi potenzialità del territorio a livello culturale e di gusto

Il 24, 25 e 26 settembre è di scena “Autumnus città di Trento - I frutti della terra”. Una manifestazione pensata, voluta e organizzata dalla Pro Loco Centro Storico per valorizzare le grandi potenzialità del territorio, sia a livello culturale che di gusto