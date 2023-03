L’ambasciatrice dolce che parla del Trentino

ROVERETO. La prima ad accorgersi a livello nazionale del valore di questa ricetta fu Rai 2, che anni fa inviò una troupe per girare un servizio esclusivo su questa creazione di Exquisita, storica azienda di Rovereto. E da allora, di anno in anno, la Colomba al Moscato Rosa trentino è diventata sempre più una delle prelibate ambasciatrici del Trentino, della sua terra e della creatività dei suoi imprenditori.

In Exquisita, Walter Tomio risponde così alla domanda su come funzioni la celebrata creatività di Exquisita: ''Come in tutte le cose in principio c’è un’idea, un’intuizione, un atto creativo e quindi generativo. Cito la poetessa Luciana Landolfi: «Chi crea fa l’amore con qualcosa che gli darà un figlio». Di fatto il processo creativo, per quello che sperimentiamo noi, è una cosa che semplicemente “accade”. Nulla di diverso rispetto al fenomeno che conoscono tutte le persone al mondo quando vengono colte da un’intuizione, da un frammento invisibile che non si sa nemmeno da dove arrivi e che non è il frutto di un ragionamento''.





''Nel nostro caso - prosegue Tomio che assieme alla moglie Anna amministra la storica azienda di Rovereto - la forza della creatività si manifesta nel lavoro di squadra, dove soprattutto il team dei nostri giovani porta tanta bella energia, nel dialogo tra le nostre unicità e diversità, come in un caleidoscopio. Noi ci limitiamo semplicemente a tenere il canale della creatività aperto, una specie di sintonizzazione, una sorta di ascolto di ciò che arriva e che accogliamo come fosse un dono, tutto qui. Credo sia così in tutti i campi. E così è stato anche per la nostra Colomba più famosa, che anche quest’anno realizziamo utilizzando un’uvetta precedentemente messa a bagno per quattro giorni nel Moscato Rosa trentino della Cantina Revì di Aldeno. L’impasto è estremamente morbido e profumato, una colomba che si scioglie in bocca e capace di parlare della vocazione vinicola della nostra terra''.

Ovviamente è importante anche tutelare le idee, e per questo una decina di anni fa Exquisita ha registrato il marchio della Colomba al Moscato Rosa, un marchio che pian piano è diventato un simbolo di bontà anche fuori dai confini nazionali.

“In effetti – commentano all’Exquisita – oltre a venderle nel nostro locale di Rovereto, spediamo le nostre colombe anche in molte città, sia italiane che estere, tramite il sito online. I destinatari sono in genere privati ma sono in aumento anche i locali gourmet che richiedono questo prodotto. Le richieste sono tantissime e sicuramente non saremo capaci di soddisfarle tutte, perciò anche quest’anno sospenderemo le vendite online alcuni giorni prima di Pasqua per avvantaggiare i clienti del nostro territorio, che potranno trovarle fino a esaurimento nel negozio di Rovereto”.