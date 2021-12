Basket Serie A, contro Tortona finale al cardiopalma e vittoria ai supplementari per l'Aquila Trento. PAGELLE

In un match combattuto dall'inizio alla fine i ragazzi di coach Molin riescono a mantenere la presa sulla partita per tutti i 40 minuti di gioco, vincendola poi ai supplementari, quando riescono a staccarsi da Tortona nelle azioni finali

Foto Aquila Basket

TRENTO. I primi minuti del match contro Tortona sono caratterizzati da bassa intensità e alto livello tecnico. Entrambe le formazioni si squadrano, cercando di trovare i rispettivi punti di debolezza, ma senza riuscire a prendere un vantaggio decisivo. Trento colpisce con Saunders e Flaccadori mentre la Bertram Yachts si impone sotto canestro grazie ai centimetri in più dei propri lunghi. Nessuna delle due squadre riesce a prendere il largo e così il primo quarto si chiude con gli ospiti avanti per soltanto due lunghezze (21-23).

Nel secondo quarto l’inerzia sembra spostarsi a favore di Tortona, che riesce a giocare più di squadra con un’ottima circolazione di palla. L’Aquila però ha ancora un asso nella manica, un asso di nome Caroline che improvvisamente si accende e domina il pitturato, lanciando i trentini in un parziale di 9-0, che li mette saldamente al comando. La Bertram Yachts fatica a tornare in partita e quindi continua a inseguire, tornando negli spogliatoi sul -10 (44-34).

Al ritorno dalla pausa lunga la situazione si inverte: dopo un paio di azioni in equilibrio Tortona cambia marcia e ritrova il ritmo giusto. Con un parziale di 9-0 gli ospiti riaccorciano le distanze arrivando ad un solo possesso pieno di distanza dai trentini. Già sembra profilarsi un sorpasso della Bertram Yachts quando in soccorso dei bianconeri interviene Reynolds, che nonostante i problemi fisici riesce a far sentire la propria presenza e a tenere avanti i suoi, almeno fino all’ultimo minuto, quando Filloy riesce a pareggiare con due bombe provvidenziali per gli ospiti (57-57).

Negli ultimi dieci minuti si alza la tensione con il gioco che riparte dalla perfetta parità tra Trento e Tortona. Gli ospiti sono i primi a passare in vantaggio, ma Flaccadori e Reynolds colmano di nuovo il divario. Si scatena il duello tra Flacca e Macura, che sembrano infallibili e si alternano nel mettere la propria squadra al comando. Con 15 secondi sul cronometro è di nuovo parità e palla in mano all’Aquila dopo due triple entusiasmanti di Williams e Filloy. La Dolomiti Energia non riesce a sbloccare il punteggio e quindi si va ai supplementari (76-76).

Si continua dunque a combattere per altri cinque minuti. Nessuna delle due formazioni riesce a prendere il comando della partita, che rimane punto a punto fino alla fine. Con 30 secondi ancora da giocare Williams si trova in lunetta con tre tiri liberi tra le mani che entrano tutti e costringono Ramondino a richiamare in panchina i suoi. Lo schema del coach però non serve a nulla contro la difesa dell’Aquila, che si stringe, recupera palla e va in lunetta, dove Saunders chiude la partita e la vince per Trento (85-80).

BRADFORD 5 – Gara sottotono per lui, che praticamente non si vede per tutta la partita a parte in un paio di situazioni.

WILLIAMS 6,5 – Non è proprio al top della forma e nei primi quarti riesce a incidere poco. Sul finale però torna a far sentire la propria presenza, arrivando anche a firmare una delle azioni fondamentali nei supplementari.

REYNOLDS 7 – Ottimo rientro per il numero 5, che fa vedere di essersi ripreso dai recenti problemi fisici contribuendo in modo sostanziale alla vittoria di Trento con i suoi 14 punti.

CONTI – N.E.

FORRAY 6,5 – Non una partita da protagonista, ma una in cui riesce a far pesare tutta la sua esperienza, guidando i compagni in alcuni momenti fondamentali.

FLACCADORI 8 – Impressionante exploit di Flacca, che giustamente si guadagna il titolo di Mvp con i suoi 24 punti, 8 rimbalzi e 2 assist, la maggior parte dei quali conquistati durante il quarto periodo, quando domina completamente la partita.

SAUNDERS 7 – Ottima prova anche per Wesley, che ancora una volta si impone nel primo quarto per poi continuare a contribuire con canestri importanti.

MEZZANOTTE 5,5 – Un importante passo indietro rispetto a quanto visto in Russia, Mezzanotte non riesce ad imporsi contro i lunghi avversari, neanche nel suo gioco sul perimetro.

LADURNER 6 – Offensivamente potrebbe aver fatto meglio, ma difensivamente riesce a mettere in difficoltà gli avversari.

CAROLINE 7 – Una vera macchina da rimbalzi, Caroline ne cattura ben 10 durante i suoi 29 minuti di gioco, di cui 5 offensivi. La sua determinazione sotto canestro è stata uno dei pezzi fondamentali della vittoria trentina.

MOLIN 7 – Questa volta coach Molin riesce a vincere la battaglia sul finale. A parte lo scivolone nel terzo quarto, quando Tortona riesce a riacciuffarli, i trentini giocano una partita quasi perfetta, così come riescono a gestire il finale con calma e lucidità.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – BERTRAM DERTHONA TORTONA 85-80

(21-23; 23-11; 13-23; 19-19; 9-4)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO. Bradford 2, Williams 10, Reynolds 14, Conti, Forray 7, Flaccadori 24, Saunders 17, Mezzanotte 2, Ladurner, Caroline 9. Allenatore: Emanuele Molin.

BERTRAM DERTHONA TORTONA. Mortellaro, Wright 7, Rota, Cannon 4, Tavernelli, Filloy 20, Mascolo 4, Severini, Sanders 8, Daum 14, Cain 7, Macura 16. Allenatore: Marco Ramondino.