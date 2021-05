Blitz della Fipav a poche ore dal match: niente pubblico per Bolghera - Mantova e così la Federazione smentisce sé stessa e la Provincia

L'apertura delle tribune di Sanbàpolis (nella misura del 25% della capienza) era stata autorizzata dalla delibera del Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti: di tale provvedimento aveva già potuto beneficiare il Trento Calcio, che domenica scorsa ha festeggiato davanti al pubblico del "Briamasco" la promozione in serie C. Per la Fipav, invece, tale delibera non conta e, a poche ore dal match, la Federazione mette in grande difficoltà la società trentina, che si era prodigata per consentire l'accesso a 200 spettatori

Bolghera - Mantova non avrà il pubblico: la decisione della Fipav è arrivata a poche ore dal match

TRENTO. Delusione e scoramento. E la voglia, da parte di qualche dirigente, di chiudere con la pallavolo. La doccia gelata e incomprensibile è arrivata stamani con un provvedimento fatto su misura per il Bolghera.

In poche parole: la Fipav ha emesso un nuovo protocollo riguardante lo svolgimento delle attività federali che, prendendo atto del Decreto Legge 65 del 18 maggio, stabilisce che, "per garantire un regolare svolgimento dei campionati di serie B" e mettere tutte le società nelle stesse condizioni dall'inizio alla fine, tutte le gare previste sino al termine della terza fase (in buona sostanza le finali dei playoff di girone), dovranno svolgersi senza la presenza di pubblico, con accesso consentito solamente ad un massimo di 80 persone più gli addetti ai lavori.

In buona sostanza è un provvedimento che riguarda solo ed esclusivamente la gara in programma quest'oggi alle ore 18.30 a Sanbàpolis tra Ks Rent Cercasì Mantova e Gabbiano Mantova, perché in Trentino esistono norme meno restrittive rispetto al resto d'Italia, stabilite da una delibera del Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti che, ad esempio, domenica scorsa ha permesso al Trento Calcio di festeggiare la promozione in serie C davanti al pubblico del "Briamasco" e, allo stesso tempo, ha consentito l'accesso agli spettatori in occasione delle due gare del campionato d'Eccellenza disputatasi in territorio trentino.

Ebbene, la Fipav ha deciso, di fatto, di penalizzare la società di casa, che nei giorni scorsi si era prodotta in un enorme sforzo organizzativo per consentire l'accesso all'impianto di un numero di spettatori pari al 25% della capienza nel rispetto totale di tutte le norme di sicurezza. Con il beneplacito della Fipav, che il 24 maggio aveva dato il proprio assenso alla presenza del pubblico.

E poi, negli ultimi cinque giorni, cosa è accaduto? Qualcuno ha fatto pressione nei confronti della Fipav per far chiudere le porte di Sanbàpolis, dimenticando - lo ribadiamo - che queste erano state aperte da una delibera del Governatore della Provincia o la Federazione ha cambiato idea spontaneamente? E perché la Fipav stessa ha atteso l'ultimo secondo per comunicare il "cambio di carte in tavola", creando così enormi problemi di carattere organizzativo alla Bolghera?

Oltre al danno arriverà anche la beffa per il sodalizio trentino: sì, perché a partire dal prossimo turno, in zona gialla e zona bianca, sarà consentito l'accesso alle tribune del 25% degli spettatori accoglibili dall'impianti.

La Bolghera non ha rilasciato dichiarazioni ufficiale, ma nella dirigenza trentina c'è enorme amarezza per un provvedimento assurdo e intempestivo, che vanifica tutti gli sforzi degli ultimi giorni. E, soprattutto, con tale protocollo la Fipav smentisce sé stessa e non considera minimamente la delibera di un Governatore. Un comportamento, questo, gravissimo da parte della Federazione.