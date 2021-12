Il gruppo Lunelli diventa partner del Trento calcio: ''E' una giornata storica e questo accordo ci responsabilizza ancora di più''

La partnership riguarda il marchio Surgiva ma tutto il gruppo partecipa al sodalizio di via Sanseverino. Locanda Margon diventa location per tutti i momenti della società: "Il sostegno ai gialloblù è coerente con il lavoro che stiamo facendo da diversi anni nel mondo dello sport. Auspichiamo di suggellare con un brindisi Trentodoc le vittorie della nostra squadra di casa"

TRENTO. Il gruppo Lunelli diventa partner del calcio Trento con il marchio Surgiva. "E' una giornata storica: un onore immenso poter legare il nostro nome a quello di una realtà conosciuta e che opera a livello mondiale". Spiega il presidente Mauro Giacca. "Ci ho lavorato personalmente per tanto tempo, con Matteo c’è un’amicizia profonda che ci lega da vecchia data e, finalmente, è arrivato il momento per suggellare una partnership che non esito a definire eccezionale".

Il gruppo Lunelli affianca quindi i gialloblù nell’avventura tra i professionisti nel campionato di serie C. "E da tifoso del Trento, imprenditore trentino e numero uno di questa realtà non posso che essere orgoglioso del fatto che un marchio così importante abbia deciso di sposare il progetto e la causa del club della comunità. Siamo entusiasti e ulteriormente responsabilizzati - aggiunge Giacca - dopo aver sottoscritto questa prestigiosissima partnership con una delle eccellenze del mondo imprenditoriale trentino, conosciuta, operativa e apprezzata a livello mondiale”.

Tutto il gruppo parteciperà al sodalizio. Se l’acqua Surgiva è, infatti, il brand che più si avvicina al gesto sportivo, il Ferrari Trentodoc è un vino simbolo della città e per questo sarà omaggiato alle squadre ospiti in occasione di ogni partita ufficiale. Inoltre, la locanda Margon, ristorante stellato dei Lunelli, immerso tra i vigneti, diventerà il luogo eletto dal Trento per i suoi momenti conviviali.

“La scelta di sponsorizzare il Trento nasce dalla volontà di essere vicini alla nostra città, così come alla squadra simbolo dello sport trentino. Siamo lieti di sostenere il lavoro portato avanti negli ultimi anni dal presidente Mauro Giacca e da tutto il suo team, che hanno saputo risollevare la società e tornare a scrivere un importante capitolo della storia calcistica del nostro territorio", commenta l'amministratore delegato Matteo Lunelli, mentre Simone Masè, direttore generale del Gruppo Lunelli, conclude: "Il sostegno ai gialloblù è coerente con il lavoro che stiamo facendo da diversi anni nel mondo dello sport. Auspichiamo di suggellare con un brindisi Trentodoc le vittorie della nostra squadra di casa".