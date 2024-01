Frana a Valbrenta: continuano i disagi per gli automobilisti. Giovedì il presidente Fugatti andrà in sopralluogo assieme al viceministro delle infrastrutture Rixi

Da una settimana la situazione si è ulteriormente complicata, causa la chiusura della strada comunale di Valbrenta con disagi incredibili per gli automobilisti: al momento, infatti, per raggiungere Bassano del Grappa, partendo da Trento, bisogna aggirare la Valsugana, transitando da Feltre o da Asiago, con tempi di percorrenza più che raddoppiati

TRENTO. Un sopralluogo ai piedi della frana di Valbrenta (QUI ARTICOLO) per fare il punto e discutere nuovamente riguardo le attività necessarie per il ripristino, nel minor tempo possibile, delle infrastrutture.

Il crollo di roccia che alcune settimane settimane fa ha interessato la SS47 della Valsugana e la ferrovia Trento - Bassano, sta condizionando pesantemente la viabilità su di una delle assi cruciali del Trentino, sarà oggetto di una verifica sul campo da parte di Edoardo Rixi, viceministro alle infrastrutture e trasporti, accompagnato dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti, dalla vicepresidente e assessora ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti della regione Veneto Elisa Berti e dai rappresentanti delle amministrazioni locali.

Da una settimana la situazione si è ulteriormente complicata, causa la chiusura della strada comunale di Valbrenta (QUI ARTICOLO) con disagi incredibili per gli automobilisti: al momento, infatti, per raggiungere Bassano del Grappa, partendo da Trento, bisogna aggirare la Valsugana, transitando da Feltre o da Asiago, con tempi di percorrenza più che raddoppiati.

Prima dell'incontro in terra vicentina, in programma nella giornata di giovedì 1 febbraio, il viceministro Rixi sarà nel capoluogo per confrontarsi con Provincia e Comune per approfondire i progetti riguardanti l'interramento della ferrovia.