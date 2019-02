A Oderzo la sindaca leghista ha detto no, questa sera don Ciotti sarà a Trento per parlare di ''Impegno civile''

TRENTO. Don Ciotti questa sera sarà a Trento alle 20.30 all'Auditorium del Duomo. Un appuntamento molto atteso e che si svolgerà in un clima ben diverso da quello che si è respirato ad Oderzo dove la sindaca leghista nei giorni scorsi aveva fatto sapere che per concedere il teatro del paese aveva bisogno di rassicurazioni sul fatto che l'incontro, organizzato da Libera, non avrebbe avuto risvolti politici, in caso contrario sarebbe servito un contraddittorio.

La vicenda nelle ultime ore ha fatto il giro d'Italia. All'incontro con il fondatore di Libera il Comune di Oderzo non ha concesso il patrocinio e nemmeno il teatro. Gli organizzatori, ovviamente, non si sono persi d'animo e l'incontro avverrà lo stesso e sarà ospitato domenica al teatro Brandolini.

A Trento l'appuntamento di questa sera è stato promosso da due realtà importanti del sociale, Libera e Cnca del Trentino Alto Adige. “L'organizzazione è stata molto veloce – ha spiegato Chiara Simoncelli di Libera – e per questo non abbiamo avuto tempo di fare i passaggi per il patrocinio ma sono sicura che a Trento non ci sarebbe stato alcun problema”.

Il tema conduttore di questa sera sarà l’impegno civile, che si snoda su “Orizzonti di giustizia sociale”, sempre presenti nello sguardo di chi si impegna per denunciare ingiustizie e disuguaglianze, in una società che mai come ora ha bisogno di difendere diritti e valori che non possiamo più dare per scontati.

L’incontro con don Ciotti si colloca dopo l’iniziativa “Contromafie” realizzata recentemente a Trieste, tre giorni di confronto, progettualità e proposte, per osare un tempo nuovo con un rinnovamento dei percorsi, dei linguaggi e degli strumenti nella lotta alle mafie e alla corruzione nel Nord Est e nel resto del Paese.