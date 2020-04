Coronavirus, a Trento la protesta dei commercianti: questa sera dalle 21 negozi chiusi e luci accese

TRENTO. Una forma di “protesta” per dare un segnale chiaro: “Vogliamo riaprire”. E' quella che hanno deciso di mettere in piedi diversi negozi del centro storico di Trento che questa sera a partire dalle 21 alle 21.30 entreranno nel proprio proprio punto vendita e accenderanno le luci per circa mezz'ora. Rimarranno poi all'esterno in piedi.

Una luce che significa voglia di ripartire, di riaprire e far capire che se non verrà concesso di alzare la serranda subito il rischio è quello che molti dovranno tenerla abbassata per sempre. La data di apertura per numerose attività al dettaglio, purtroppo, è spostata in avanti.

Si terrà invece giovedì 30 aprile dalle 10 alle 10.15 il flash mob degli imprenditori trentini, un gesto plateale per protestare contro il perdurare del lockdown. In quel caso saranno alzate le saracinesche di bar e ristoranti ​in segno di protesta.