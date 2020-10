Coronavirus, altri 29 casi positivi in Alto Adige. E dopo i nuovi contagi nelle scuole, le persone in isolamento diventano 1640

Il bollettino sulla situazione Coronavirus in Alto Adige segna nelle ultime 24 ore un incremento di 29 nuovi casi su 1734 tamponi. Sale a 3568 il numero di contagi da inizio epidemia, mentre quello dei decessi è fermo da tempo a 292. Dopo i 4 studenti infetti comunicati ieri dalla Provincia, le persone in isolamento e quarantena salgono a 1640

BOLZANO. Salgono a 3568 le persone risultate positive al Coronavirus in Alto Adige dall'inizio dell'epidemia. Su 1734 tamponi analizzati dai laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore, infatti, sono 29 quelli risultati positivi, per un rapporto contagi/tamponi dell'1,67%. Dopo i 17 contagiati registrati nella giornata di ieri, mercoledì 30 settembre (QUI), e i nuovi 4 positivi registrati in altrettanti istituti altoatesini (scuola primaria di Bressanone, scuola primaria Don Bosco di Bolzano, Itcata e Delai e l'Istituto scolastico superiore De Medici, sempre nel capoluogo – QUI), crescono ancora i numeri del contagio.

Da inizio epidemia, i laboratori dell'azienda sanitaria altoatesina hanno effettuato 178242 tamponi su 92681 persone. Come detto, il numero di positivi è salito coi 29 delle ultime 24 ore a 3568 contagi dal principio della pandemia.

Sono 28 i ricoverati nei normali reparti ospedalieri altoatesini, altrettanti i pazienti in isolamento nella struttura di Colle Isarco appositamente attrezzata dall'esercito. Il numero di pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva rimane stabile a 0. Da tempo, inoltre, stabile rimane anche il numero delle vittime, fermo a 292.

Il numero di persone costrette a misure di isolamento domiciliare è di 1640, in crescita rispetto alla giornata di ieri. 81 di queste da poco tornate da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Le persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare, invece, sono 19524, delle quali 1367 tornate dai suddetti luoghi di vacanza.

Le persone guarite dal Coronavirus in Alto Adige sono 2694.

In attesa dei dati odierni, i dati del Coronavirus in Trentino hanno segnato un incremento di altri 37 casi nella giornata di ieri, di cui 1 è riconducibile ai focolai, portando così il totale da inizio epidemia a 6614 casi e 471 decessi. In questo caso, il rapporto contagi/tamponi si è attestato all'1,53% (QUI).