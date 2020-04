Coronavirus, crolla l’economia trentina: il Pil cala del 13%, dalle entrate fiscali mancheranno 380 milioni di euro

TRENTO. “Presto” e “bene” sono le parole d’ordine che si è data la Giunta per gestire il lockdown che sta danneggiando pesantemente l’economia trentina, questo quanto emerge dal confronto tra il presidente della Pat, Maurizio Fugatti, l’assessore allo sviluppo economico e lavoro Achille Spinelli e i membri della task force nominata per gestire l’emergenza coronavirus. Secondo le prime stime si calcola un calo del Pil trentino stimato tra l’11 e il 13% che si traduce in un calo delle entrate fiscali di circa 380 milioni di euro. “Entro la settimana prossima – ha promesso Spinelli – vogliamo chiudere la nostra proposta di manovra straordinaria”. Come spiegato dall’assessore al lavoro si tratterà di “una manovra multiapproccio, che dovrà prevedere azioni diverse per i diversi settori, non tutti colpiti allo stesso modo”.

La manovra che la Giunta dovrebbe presentare entro la prossima settimana sarà vagliata dal Team Economico che riunisce gli esperti convocati dalla Provincia, il primo passo sarà quello di delineare gli scenari di breve e lungo periodo per poi individuare le misure più urgenti. L’assessore ha garantito che anche le minoranze saranno coinvolte “benché la stesura della manovra resterà naturalmente in capo alla maggioranza”. L’assunto di partenza, ribadito più volte nel corso dell’incontro, è che ci si trova di fronte a scenari nuovi e di difficile comprensione. Gli esperti indicheranno le linee di tendenza e i settori prioritari su cui puntare, con risorse che però si preannunciano scarse, pur ricorrendo all’indebitamento e pur con gli aiuti che potranno arrivare dallo Stato e per suo tramite dall’Europa.

I due gruppi di esperti nominati dalla Provincia, confluiti nel Team Economico, stanno aiutando la Giunta a definire il quadro generale, nell’immediato e sul medio-lungo periodo, relativo agli aspetti economico e sociali al fine di formulare una proposta di manovra economica corretta ed efficace, in coerenza con quanto verrà deciso a livello nazionale. “Il confronto di oggi con i gruppi consiliari è molto importante – ha detto a sua Fugatti – per condividere quanto già messo a fuoco dagli esperti con le categorie economiche e gli enti locali. Un momento che non rimarrà isolato, ma che si colloca all’interno di un percorso”.

Dalle prime anticipazioni offerte dall’assessore Spinelli, dovrà essere una manovra che punta ad incentivare azioni di rete e aggregazioni, e che agirà sulla leva del credito, anche con l’aiuto di Cassa del Trentino, e su quella fiscale, nella consapevolezza che i redditi sono calati ed i margini di manovra esigui. La Provincia è consapevole fin d’ora anche di un’altra cosa: molte situazioni sono cambiate, per effetto della pandemia, e non ritorneranno alla condizione preesistente. Ad esempio: lo smart working a cui una parte consistente dell’apparato burocratico-amministrativo provinciale ha dovuto ricorrere in queste settimane ha fatto capire a tutti che si può lavorare diversamente, anche sul piano “fisico”, senza rinunciare ad efficacia ed efficienza.