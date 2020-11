Coronavirus, focolaio a Telve: ci sono 62 positivi in un istituto religioso. Ferro: ''Situazione preoccupante per l'età elevata delle persone''

TRENTO. C'è un nuovo focolaio in Trentino che è stato registrato soprattutto nelle ultime 24 ore. E' scoppiato, purtroppo, in una struttura religiosa che si trova a Telve.

Secondo i dati forniti dall'azienda sanitaria sono 62 i casi positivi che sono stati registrati al momento. Alcuni sono sintomatici ma in gran parte asintomatici e quindi con nessuna necessità di ricovero.

Il caso ha fatto schizzare l'indice contagi sugli abitanti presenti a circa il 3,6%. “E' una situazione che ci sta preoccupando” ha spiegato il direttore del dipartimento prevenzione dell'Apss, Antonio Ferro. “Dopo i primi casi di positività – ha affermato – sono stati fatti i tamponi secondo un'analisi a cerchi concentrici e sono emersi una sessantina di casi”.

Immediatamente l'Azienda sanitaria ha avviato l'analisi della situazione anche per capire quale misure mettere in campo per evitare un ulteriore diffondersi del virus. “Stiamo cercando di capire – ha chiarito Ferro – quali misure adottare e come seguire questa comunità religiosa. Grazie all'attività di contact tracing siamo riusciti ad intervenire prima che il numero dei casi sintomatici fosse elevato. La situazione, però, è preoccupante vista anche l'età abbastanza elevata delle persone”.

Oltre a Telve a preoccupare è anche un altro paese, quello di Frassilongo dove il rapporto contagi/abitanti è arrivato al 3%. In questo caso, però, occorre considerare il numero basso di abitanti.

Per il momento, ha spiegato il presidente Maurizio Fugatti “Non sono previste zone rosse”. “I dati per quanto riguarda i piccoli comuni – ha continuato – devono essere analizzati capendo le modalità di contagio e non sono i rapporti. Da quello che abbiamo visto al momento non ci sono criticità elevate sul territorio”.