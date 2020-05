Coronavirus, in Alto Adige 0 morti e 2 contagi. Il rapporto contagi/tamponi sotto lo 0,5%

In Alto Adige continua il trend positivo nel rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati. Sono infatti 2 su 713 quelli risultati positivi nelle ultime 24 ore, mentre non si è registrato alcun nuovo decesso. Sale il numero dei guariti, per un totale di 1820 persone su 2569 casi complessivi da inizio epidemia

BOLZANO. Continua il trend positivo nel rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore i laboratori dell'Azienda sanitario altoatesina hanno analizzato infatti 713 tamponi, da cui solo 2 sono risultati essere positivi, portando così la percentuale a 0,28% di contagi. Il bilancio complessivo al giorno domenica 10 maggio 2020, pertanto, sale a 2596 contagiati da inizio epidemia, di cui 1820 sono guariti. Nessuna vittima si è registrata nelle ultime 24 ore, quindi il bilancio rimane attestato a 290 vittime positive a Covid-19.

I dati provenienti da Bolzano, in virtù dei quali la Giunta guidata da Arno Kompatscher ha deciso di anticipare la ripresa della Fase 2, continuano a distinguersi da quelli di Trento, dove anche ieri il tasso di contagiati sulle persone sottoposte a tampone si attestava poco sotto al 2% (1,9%, pari a 38 tamponi positivi su 1951 effettuati). In attesa del bollettino quotidiano trentino sulla situazione Coronavirus in provincia, il bilancio si attesta a 5077 contagiati da inizio epidemia e 441 decessi. Numeri decisamente più alti che in Alto Adige, dove il rapporto tra tamponi positivi ed effettuati rimane stabilmente sotto al 2% dal 21 aprile – l'1,9% registrato in Trentino ieri, era stato preceduto da un 1,87% di venerdì 8 maggio (30/1062) e da un 3,19% di giovedì 7 maggio (55/1793).

Complessivamente l'Azienda sanitaria altoatesina ha effettuato 49571 tamponi su 22265 persone. Nei 7 ospedali dell'Azienda, nelle cliniche private e nella base logistica appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati attualmente 84 pazienti affetti da Covid-19, mentre sono 19 le persone assistite come casi sospetti. Sono 6 i pazienti ricoverati in reparti di terapia intensiva, 2 gli altoatesini ricoverati in reparti analoghi in cliniche austriache.

Come detto precedentemente, nelle ultime 24 non si sono registrati decessi in Alto Adige. Il numero delle morti rimane così fermo a 290, di cui 173 deceduti in ospedale e 117 in case di riposo.

Le persone attualmente sottoposte a misure di quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare sono 1084. 10223 sono stati i cittadini finora sottoposti a misure del genere. Gli operatori sanitari positivi a Coronavirus sono attualmente 35. 200 sono quelli guariti, a cui si aggiungono 12 medici di medicina generale e 2 pediatri di libera scelta.

Su 2569 persone finora risultate positive a Covid-19, i guariti sono 1820, 16 in più rispetto a ieri.