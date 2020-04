Coronavirus, in Italia 431 morti in 24 ore. Attesa per le nuove ordinanze sulle misure restrittive

TRENTO. E' un trend in calo quello che si sta registrando a livello nazionale per quanto riguarda i numeri riferiti al coronavirus. Un segnale, hanno spiegato gli esperti, che dimostra come le misure di contenimento messe in campo stiano funzionando e che devono essere ancora rispettate da parte della popolazione.

Secondo i dati forniti dalla Protezione civile nella giornata di ieri, nell'ormai consueto bollettino quotidiano, si fotografa l'andamento in sensibile calo per il nono giorno consecutivo. Per prima cosa calano i pazienti in rianimazione. Rispetto a sabato sono 38 in meno, in tutto 3.343 di cui 1.176 in Lombardia.

I decessi legarti a covid-19 non si fermano, ieri sono stati 431 in più mentre con il segno meno anche i ricoveri 27.847 quelli con sintomi, 297 in meno rispetto al giorno precedente.

I malati con coronavirus sono purtroppo ancora tanti. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del virus sul territorio nazionale, al momento 102.253 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 156.363 i casi totali.

Oggi il Veneto illustrerà la nuova ordinanza regionale che aggiornerà le disposizioni sul coronavirus, anche alla luce del nuovo Dpcm. Le prossime ore, la stessa cosa, dovrebbero farla anche le province di Trento e Bolzano.