Coronavirus, in Trentino 185 sanitari contagiati. A livello nazionale sale a 94 il numero di medici morti

Continua l'allarme tra il personale sanitario che opera in prima linea per combattere il coronavirus

TRENTO. Continua ad aumentare il personale sanitario in prima linea contro il coronavirtus che purtroppo rimane contagiato.

Secondo le ultime stime fornite dal direttore sanitario dell'Apss di Trento, Paolo Bordon, sono 185 i sanitari positivi e di questi 23 sono medici, 145 sono operatori sanitari e 17 persone sono tecnici e personale amministrativo.

A lanciare l'allarme a livello nazionale sulla situazione d'emergenza Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi) che ha reso noto come da inizio epidemia sono 26 gli infermieri deceduti per Covid-19 e 6.549 i contagiati, ben 1.049 in più rispetto a sabato scorso.

La Federazione ha sottolineato come nel giro di 48 ore il numero di positivi tra gli infermieri sia pari a un terzo dei contagiati totali nello stesso periodo di tempo. E indica che è la categoria sanitaria che conta il maggior numero di positivi: il 52% di tutti gli operatori.

A livello nazionale sale invece a 94 il numero di medici caduti dopo essere stati contagiati durante il proprio lavoro.