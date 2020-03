Coronavirus, tornano a salire i contagi in Italia. In Trentino sono 86 le persone morte

A preoccupare in tutta Italia sono anche i contagi che colpiscono i sanitari e che continuano a salire. Gli ultimi dati per il Trentino mostrano 121 i nuovi contagi, per un totale di 2122 da inizio pandemia

TRENTO. Dopo alcuni giorni di calo tornano purtroppo a salire i numeri dei contagiati in Italia. A fotografare la situazione è stato il Dipartimento della Protezione Civile durante la conferenza che si è tenuta ieri pomeriggio.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 62.013 persone risultano positive al virus. Alle 18 di ieri, in Italia sono stati 80.539 i casi totali registrati

Secondo i dati giornalieri in 24 ore sono stati 4.492 i nuovi malati, più mille circa rispetto il giorno precedente. Sono in totale 10.361 le persone guarite anche se ieri vi è stato un leggero calo sulla tendenza che veniva registrata da qualche giorno. I deceduti sono 8.165. Sono, in questo caso, 712 quelli nuovi registrati ieri in leggero aumento rispetto a mercoledì.

A preoccupare, però, è il balzo dei contagi che è stato registrato in provincia di Milano. In questo caso il numero potrebbe essere ascrivibile anche all'aumento del numero di tamponi effettuati.

Per quanto riguarda, invece, i numeri in Trentino, i decessi da Coronavirus registrati alle 18 di ieri sono 12, e portano il totale in Trentino ad 86. Sono 121 i nuovi contagi, per un totale di 2122. I guariti sono 117. In terapia intensiva ci sono attualmente 66 persone, 33 in semi-intensiva.

Continuano ad aumentare, intanto, anche i casi di sanitari contagiati. Sono oltre 6 mila quelli a cui è stata riscontrata da positività al coronavirus. Più o meno il 9% dei casi totali. (QUI L'ARTICOLO)