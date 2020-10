Coronavirus, la Germania inserisce l'Alto Adige nell'elenco delle zone a rischio

BOLZANO. L'Alto Adige è stato inserito dalla Germania nell'elenco delle zone a rischio Covid-19. Una lista che comprende anche valle d'Aosta, Umbria, Lombardia e Piemonte, Toscana, Veneto, Lazio, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Sardegna.

Questo l'aggiornamento che regola il settore del traffico internazionale dei viaggiatori: le persone che valicano il confine devono osservare 14 giorni di quarantena oppure sottoporsi a tamponi per escludere un'eventuale positività. Le procedure scattano da sabato prossimo.

Un elenco che contiene buona parte dell'Italia, ma anche dell'Austria, così come Polonia, Croazia, Svezia, Svizzera, Slovenia e Ungheria.

Nelle scorse settimane invece la Svizzera ha inserito nell'elenco delle aree a rischio Veneto, Campania, Sardegna e Liguria.

L'ultimo bollettino dell'Alto Adige riporta di 247 nuovi positivi, 106 pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri, mentre sono 8 le persone che ricorrono alla terapia intensiva. Sono 25 i cittadini in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Numeri ancora alti e un rapporto contagi/tamponi al 10%. Il bilancio resta a 296 morti, mentre i contagi salgono a 5.549 casi da inizio epidemia.

Sono 5.549 le persone sottoposte a misure di isolamento domiciliare. E' un periodo particolarmente delicato per la recrudescenza dell'epidemia, la Provincia di Bolzano ha deciso di sospendere i Mercatini di Natale per cercare di arginare la diffusione del coronavirus (Qui articolo), mentre l'amministrazione ha delineato alcune limitazioni e emesso un'ordinanza per recepire l'ultimo Dpcm del premier Giuseppe Conte: almeno il 30% della didattica si deve svolgere a distanza (Qui articolo) e stop anche alla sfilata dei Krampus (Qui articolo).

Ci sono invece 7.788 casi e 485 decessi in Trentino da inizio emergenza coronavirus. Nel bollettino di ieri sono stati comunicati 148 nuovi positivi a fronte di 2.768 tamponi analizzati. C'è stato un altro decesso (14 morti in 12 giorni e 15 vittime in questa seconda ondata di Covid-19), mentre sono 50 i pazienti strutture ospedaliere di Trento e Rovereto, 2 le persone in terapia intensiva. Attualmente sono 79 le classi in isolamento (Qui articolo).