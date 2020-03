Coronavirus, la Uil attacca la Provincia: “Autobus in condizioni di scarsa igiene, gli autisti sono preoccupati”

“Un colpo di spugna infetta – accusa il sindacato della Uil – lo stesso straccio sporco, con il quale si è pulito il mezzo, è stato usato anche per lucidare il volante del conducente”

TRENTO. Nicola Petrolli segretario Uiltrasporti del Trentino non usa mezzi termini quando afferma: “Azienda e Provincia cancellano la possibilità di provvedimenti seri con un colpo di spugna, infetta”.

Nel mirino del sindacato ci sono le misure adottate dalla giunta leghista per fronteggiare l’emergenza da coronavirus: “Ci rendiamo conto che le misure precauzionali per contenere le infezioni da Corononavirus non possano essere perfettamente coerenti ed esaustive”, si legge nella nota.

Misure come l’annullamento di diversi eventi pubblici, le limitazioni per il numero di persone negli spazi chiusi e la chiusura delle scuole (QUI la protesta degli studenti). Fra queste disposizioni si annoverano anche quelle che riguardano il settore dei trasporti che, nonostante all’interno degli stretti spazi degli autobus si ammassino un gran numero di persone, i servizi restano sostanzialmente operativi senza grandi variazioni.

Da un alto il sindacato parla di misure “accettabili e opportune”, soprattutto se non si vuole davvero fermare letteralmente il Paese, “ma andrebbe mantenuta almeno una parvenza di pudore nel momento in cui si affronta il tema e si deliberano dei provvedimenti”, l’accusa mossa da Petrolli.

“Se tali disposizioni – e si può discuterne l’effettiva efficacia sottolinea il sindacato – comprendono la necessità di incaricare ditte specializzate per la disinfezione straordinaria dei mezzi anche durante le soste dell’esercizio, allora non è accettabile trovarsi, il giorno seguente a quello della direttiva, con autobus in condizioni di igiene eccezionalmente scarsa denunciata tanto dagli autisti quanto dagli utenti”.

Sono gli stessi autisti a segnalare preoccupati, che quando le ditte specializzate puliscono i mezzi alcuni comportamenti lasciano quantomeno sconcertati: “Utilizzano lo stesso straccio sporco per lucidare il volante dell’incredulo conducente”, riporta il sindacato.

“In questo modo ci perdono utenti e i lavoratori – punta il dito Petrolli che poi aggiunge – se questo è il risultato dell’incontro tra provincia, Trentino Trasporti e sindacati, incontro che abbiamo disertato per l’inopportuna e inattesa presenza degli autonomi, sappiamo di non esserci persi poi molto”.