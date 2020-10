Coronavirus, mai così tanti positivi in Alto Adige: 269 in 24 ore (più del doppio del picco di marzo). Ci sono 500 persone in più in isolamento

BOLZANO. Sembra inarrestabile la crescita del coronavirus in Alto Adige dove anche oggi si conta un picco dei contagi: 269 positivi con 2.824 tamponi. Per un rapporto contagi/tamponi di poco inferiore al 10% (9,5%) e, purtroppo, in linea con quello del vicino Trentino che ieri contava 153 contagi con soli 1.231 tamponi fatti e con un rapporto contagi/tamponi sul 12% e con la giornata di ieri quando era al 10,7% in Alto Adige.

Ma se il livello di contagio, in numeri assoluti, non è mai stato così alto, addirittura più che doppio rispetto al picco di marzo quando al massimo si erano contati 123 contagiati il 29 marzo, a Bolzano, però, le cose vanno meglio sul fronte decessi: 0 anche oggi per un totale di 3 morti con Covid-19 nella seconda ondata contro i 18 di Trento (addirittura 17 in soli 13 giorni). E se in Trentino il presidente Fugatti non perde occasione per ricordare che le terapie intensive sono vuote (ieri un solo ricoverato), in Alto Adige si usano ed oggi sono 8 le persone ricoverate in rianimazione, stazionarie da ieri.

Sono stabili anche i ricoveri in ospedale: 106 in totale tra normali reparti ospedalieri e strutture private convenzionate. Otto in più, invece, i pazienti Covid in isolamento nella struttura di Colle Isarco (33 il totale ad oggi). Crescono anche le persone in isolamento domiciliare: sono 500 in più in 24 ore per un totale di 6.055 unità. A livello provinciale ad oggi (23 ottobre) sono stati effettuati in totale 213.835 tamponi su 110.930 persone.

I numeri in breve:

Tamponi effettuati ieri (22 ottobre): 2.824

Nuovi casi positivi: 269

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 5.549

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 213.835

Numero delle persone sottoposte al test: 110.930 (+1.587)

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 96

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate: 10

Pazienti Covid-19 in isolamento nella struttura di Colle Isarco: 33

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 8

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 296 (+0)

Persone in isolamento domiciliare: 6.055 (delle quali 20 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta)

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 23.888 (delle quali 1.511 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta)

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 29.943

Persone guarite: 2.940 (+5). A queste si aggiungono 939 (+ 1) persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Totale: 3.879 (+6)

Collaboratori dell'Azienda sanitaria positivi al test: 269 (+0), 232 guariti (+0, dopo un controllo questa cifra è stata corretta; due collaboratori hanno lasciato il servizio prima di essere guariti e quindi non compaiono nel numero totale dei collaboratori guariti)

Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta positivi: 16 (15 guariti)