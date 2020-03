Coronavirus, Mattia (ricoverato a Rovereto):''Mentre voi decidete che serie vedere io combatto un male che non auguro al peggior nemico. Siate responsabili''

ROMA. ''Ciao a tutti sono Mattia un ragazzo di 29 anni. Si avete letto bene, 29 anni, perché sta merda di virus prende anche i giovani e a sto giro ha deciso di rompere le palle a me. Mentre voi decidete che pizza ordinare e che serie vedere io devo combattere con medicinali pesanti, decidere quale vena farmi martoriare. Datemi retta non lo auguro al peggior nemico quello che sto passando io, siate responsabili e un minimo più altruisti''. A parlare è Mattia Gabriele De Angelis un ragazzo romano colpito dal coronavirus ricoverato all'Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto.

Mattia ha contratto il virus sulle piste del Trentino nel famoso weekend di dieci giorni fa, quello con le scuole chiuse in tutta Italia (il provvedimento era scattato giovedì 5 marzo), quello che aveva visto i turisti prendere d'assalto gli impianti come se fosse una vacanza fuori programma, anche dopo gli annunci di pacchetti turistici realizzati appositamente per quei giorni dai nostri esercenti e dopo che il governatore del Trentino, su Facebook, invitava tutti a venire qui perché ''il Trentino è sicuro'' (eppure i primi casi di contagio sul territorio risalgono a fine febbraio, riguardavano dei turisti, e le scuole erano già state prima chiuse, poi riaperte, e poi richiuse ma solo in 5 istituti).

Mattia quel weekend era a Canazei (uno dei luoghi dove si stanno registrando il maggior numero di contagi in questi giorni assieme a Vermiglio, altra località sciistica, e in questi giorni sono già tre i messinesi che, emerge, sono stati contagiati a Madonna di Campiglio sempre in quei giorni) e si occupava del noleggio sci. Poi è stato colpito dalla malattia, dal Covid-19. All'improvviso, le sue condizioni di salute sono cambiate, è salita la febbre ma soprattutto ha cominciato ad avere problemi di respirazione come si vede nel video realizzato da Fanpage.it (qui sotto). La guardia medica aveva identificato il coronavirus e quando le condizioni si sono aggravate è finito prima all'Ospedale di Cavalese e poi nella struttura di Rovereto dove, tra l'altro, in questi giorni sono stati realizzati posti appositi per il Covid-19.

Ora Mattia sta meglio (e su Instagram scrive ''tornerò a sorridere'') ma ci tiene a far conoscere a tutti la sua storia, per ribadire che il coronavirus non colpisce solo gli anziani e che seguire le regole è fondamentale per sconfiggere questo terribile male che sta mettendo in ginocchio il Paese.

Questo il suo post di due giorni fa in romanesco ma chiarissimo per quel che vuole trasmettere: ''Ciao a tutti sono Mattia un ragazzo di 29 anni si avete letto bene.. 29 ANNI perche sta merda di virus prende anche i giovani e a sto giro ha deciso di rompere le palle a me.. non è una semplice influenza non ascoltate cio che dicono in tv.. Sronzate questa merda ti uccide dentro.. la terapia non è semplice.. perfavore rimanete in casa non dovete fare le olimpiadi risparmitevi la corsetta fatelo per i vostri cari.. siate responsabili.. i supermercati non finiscono le scorte non siamo in guerra Sveja! mentre voi decidete che pizza ordinare e che serie vedere io devo sta a combatte con mdicinali pesanti .. decide quale vena famme martorià. datemi retta non lo auguro al peggior nemico quello che sto passando io.. siate reponsabili e un minimo piu altruisti!''.