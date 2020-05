Coronavirus, sullo sport Trentino più restrittivo del Governo: si parte da casa e non si può prendere la macchina

Sono arrivati anche i chiarimenti di palazzo Chigi: gli amici non sono affetti stretti e consentito il "servizio d'asporto fatto in auto", ma si deve rispettare i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze

TRENTO. C'è una differenza tra i chiarimenti del governo al Decreto del presidente del Consiglio dei ministri e l'ordinanza del presidente Maurizio Fugatti. E riguarda gli spostamenti in auto per praticare attività sportive e motorie da svolgere individualmente. Semaforo verde dal premier Giuseppe Conte ma semaforo rosso in Provincia. La misura più restrittiva e territoriale prevale su quella più morbida, quindi si seguono le regole di piazza Dante.

"Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra - si legge nei chiarimenti del governo - è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione", recita il Dpcm.

In contrapposizione al regolamento provinciale, che invece dice: "Consentito lo svolgimento di attività individuale sportiva e di attività motoria all'aperto in tutto il territorio della Provincia, e più in generale della Regione, mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di un metro per le altre attività. L'attività sportiva in forma individuale, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio, è autorizzata presso i circoli, le società e le associazioni sportive siti sul territorio provinciale, purché in luoghi aperti. Si possono raggiungere i predetti circoli, società e le associazioni sportive solo a piedi o in bicicletta partendo dall'abitazione o dal luogo di lavoro" (QUI L'ORDINANZA DELLA PAT).

Una disposizione evidenziata anche da una slide nel corso della conferenza stampa: "L'attività sportiva e motoria deve avere inizio partendo dalla propria abitazione o luogo di lavoro. Non è consentito l'uso di mezzi pubblici o privati per iniziare altrove queste attività". Dalla Provincia, inoltre, fanno sapere: "La nostra è un’ordinanza. Il governo ha fatto delle FAQ, che non sono fonte giuridica".

Sono arrivati anche alcuni chiarimenti di palazzo Chigi per il Dpcm della fase 2. Il solido legame affettivo sono fidanzati, compagni e conviventi, quindi coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, oltre ai parenti fino al sesto grado e gli affini fino al quarto grado.

Le visite devono essere comunque limitate al massimo, non andirivieni tra case di familiari, parenti e affini ma incontri dettati da necessità e sempre protetti. Gli amici sono esclusi e "non rientrano tra gli stabili legami affettivi".

E' consentito il "servizio di asporto fatto in auto", il drive through, quindi la possibilità da parte delle aziende di ristorazione di consegnare i pasti alla vettura, ma si deve mantenere la distanza di almeno un metro e si deve rispettare i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.