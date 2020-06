Coronavirus, un contagiato a Tione. Ville di Fiemme si porta a 38 casi da inizio epidemia. Ci sono altri 4 guariti a Rovereto, 2 a Riva e Levico

TRENTO. Ci sono 5.435 casi e 466 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus. I tamponi analizzati sono stati 685 (326 letti da Apss e 359 da Fondazione Mach) per un rapporto contagi/tamponi che si attesta a 0,44% di test positivi (Qui articolo).

Una giornata contrassegnata dalle nuove disposizioni del presidente Maurizio Fugatti per quanto riguarda la riapertura di nidi e scuole dell'infanzia, supermercati chiusi ancora le domeniche e i festivi fino al 14 giugno e obbligo di mascherina anche all'esterno. Sono due le ordinanze firmate in queste ore e sono tanti i temi toccati dai due documenti compresa la possibilità di poter tornare a circolare all'interno della regione, di fatto, liberamente (Qui articolo).

Un aggiornamento della situazione epidemiologia sul territorio provinciale con l'intervento di Antonio Ferro, direttore del Dipartimento prevenzione, per spiegare che in Trentino ci sono dai 1000 ai 1500 ancora positivi asintomatici". Sul virus: ''Non ha perso forza, occorre fare attenzione'' (Qui articolo).

Non sono stati registrati decessi nelle ultime 24 ore, il quinto giorno consecutivo senza morti legati a Covid-19. A Trento sono state 47 le vittime da inizio epidemia, 34 a Pergine e Arco, 31 a Rovereto, 30 a Ledro. Sono 20 i morti a Predazzo, 16 a Dro e Riva del Garda, 15 a Mezzolombardo e 13 a Cavedine e Pieve di Bono-Prezzo, 12 a Pellizzano, 11 a Lavis, 10 a Borgo Chiese e Nomi.

Ci sono 3 nuovi positivi, 2 con sintomi manifestati negli ultimi 5 giorni, 1 minorenne. I nuovi contagi sono stati registrati a Tione che si porta a 68 casi da inizio epidemia, Ville di Fiemme che si attesta a 38 casi e Bondone che raggiunge i 10 casi.

Sono invece 4 i guariti a Rovereto e 2 a Riva del Garda e Levico. Un guarito a Bondone, Trento e Arco, Borgo Chiese, Storo e Lavis, Sella Giudicarie, Comano, Roncegno, Caderzone, Grigno e Samone.

Tassi di contagio. Sono 5 i Comuni già attenzionati per l'alto numero di casi in rapporto alla popolazione che nelle scorse settimane hanno effettuato i test sierologici: Vermiglio (4,2%), Canazei (5%) e Campitello di Fassa (6,2%), Borgo Chiese (6,5%) e Pieve di Bono-Prezzo al 6,9%. Un'altra operazione simile è prevista in altri 17 territori (Qui articolo).

Numeri alti anche a Pellizzano (7,7%), Bleggio Superiore (5,1%), Mazzin (3,4%), Ledro (3,3%), Canal San Bovo (3%), Valdaone (2,8%), Predazzo e Storo (2,7%), Nomi, Spiazzo e Cavedago (2,6%), San Giovanni (2,5%), Sella Giudicarie (2,4%), Pinzolo, Giustino e Caderzone (2,3%), Castello-Molina di Fiemme, Drena e Soraga (2,2%), Cavedine e Arco (2,1%), Cavalese (2%). Il tasso a livello provinciale è di 1%. A Trento si registra 0,57%, Rovereto a 0,53%, Riva del Garda a 0,96% e Pergine a 1,2%.