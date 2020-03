Coronavirus, verifiche da parte delle forze dell'ordine anche in Trentino

Silvio Cattani e Dalia Macii si smarcano dalle dichiarazioni del numero uno del Mart che ha invitato la popolazione a una sorta di disobbedienza (in)civile contro i decreti del governo nazionale per evitare il diffondersi dell'epidemia da coronavirus parlandone come del ''virus del buco del culo''. Dura la replica anche a chi ne ha chiesto le dimissioni (in primis il Patt): ''Pretendono che uno debba tacere hanno un atteggiamento sostanzialmente fascista''