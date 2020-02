E' stato il norovirus a causare le maxi emergenze in val di Sole. Hotel chiuso in autotutela per la sanificazione

FOLGARIDA. La possibile causa dei malori avvenuti in un hotel a Folgarida è il norovirus. L'inchiesta epidemiologica e le indagini ambientali portate avanti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari non hanno, però, reso possibile definire con certezza se l’episodio sia stato causato da un microrganismo presente all’interno dell’albergo o se l’infezione sia invece stata provocata da qualche ospite già contagiato all’arrivo nella struttura.

I due episodi sono avvenuti a fine gennaio e inizio febbraio, quando si sono verificate le maxi emergenza in val di Sole. Alcuni ragazzi in vacanza in Trentino avevano iniziato a sentirsi male tra vomito e forti dolori allo stomaco. Nel primo caso il virus aveva contagiato un centinaio di giovani (Qui articolo), mentre nel secondo una trentina di studenti (Qui articolo).

Il norovirus è un agente infettivo che si propaga direttamente da persona a persona oppure tramite alimenti contaminati ma soprattutto per contatto con superfici contagiate. Questo virus ha, infatti, una particolare resistenza all’esterno del corpo umano e può ritrovarsi nell’ambiente fino a 15 giorni dopo il contagio.

I titolari dell’hotel hanno sospeso l’attività in autotutela per porre in essere tutte le azioni necessarie alla sanificazione dell’albergo. A questo proposito sono in corso i controlli ambientali da parte dell’Apss per accertare l’avvenuta bonifica di ambienti, arredi e attrezzature al fine di prevenire altre eventuali infezioni negli ospiti al momento della riapertura della struttura.