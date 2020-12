Maltempo, prolungata l'allerta arancione per il Trentino: da questa sera previste nevicate a quote basse

Un padre, docente in un istituto superiore (quindi in dad) ma genitore di una studentessa alle medie (quindi in presenza), si sfoga riguardo ai protocolli utilizzati per decidere la quarantena di una classe. Quella di sua figlia ha infatti registrato diverse positività tra i professori e almeno 5 alunni in isolamento (di cui uno positivo) per il contagio dei conviventi, ma non è stata chiusa. "Non si testano i ragazzi in tempo. Così si mettono a rischio le famiglie"