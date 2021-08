Campagna vaccinale, il Trentino risale e dagli ultimi posti raggiunge la media nazionale spinto anche dai giovani

TRENTO. Resta sotto la media nazionale ma ha recuperato tanto, tantissimo, terreno fino a sfiorare la soglia del 70% dei cittadini vaccinati. Il Trentino risale nella classifica delle regioni per quanto riguarda la campagna di vaccinazione e dopo essere rimasta per lungo tempo tra gli ultimi territori italiani sia per ciclo completo che per prima dose somministrata oggi si presenta al 14° posto su 21 con il 69,2% dei trentini che hanno ricevuto almeno una dose. Dunque vicinissimi alla media nazionale che è al 70,2%.

Ultimissimo, invece, l'Alto Adige che si ferma al 61,9% mentre è penultima la Sicilia con il 63,2% dei residenti che hanno fatto almeno una dose.

I dati sono quelli elaborati dalla Fondazione Gimbe che ha aggiornato il suo focus proprio ieri. Si pensi che a inizio mese la Provincia di Trento era ultima per percentuale di residenti che avevano completato il ciclo (solo il 47% contro una media nazionale del 53,6%) e quartultima per prima dose (ferma al 59,8% mentre la media nazionale era al 64,2%).

Dati al 1° agosto

In tre settimane la campagna vaccinale è cresciuta d'intensità con i giovani a dare man forte. La crescita maggiore l'ha avuta la fascia d'età 12-19 anni come dimostrano i dati elaborati dal Sole24Ore

Bene anche la fascia 20-29 che dopo una battuta d'arresto intorno a metà luglio, dal 20 ha visto una costante ripresa delle dosi giornaliere somministrate per raggiungere il picco il 13 agosto e vedere una lenta discesa a partire da metà mese, pur restando su valori molto alti. Un andamento simile lo ha avuto la fascia 30 -39 anni.

Ora il Trentino si trova ad avere il 59,2% di residenti che hanno completato il ciclo vaccinale, dato che è leggermente inferiore a quello medio nazionale (61,6%) ma è lontano dai peggiori che, al solito, sono l'Alto Adige e la Sicilia fermi entrambi a quota 54,7%. Peggio di Trento fanno anche la Calabria (57,5%) e la Valle d'Aosta (57,9%).

Secondo i dati Gimbe restano confermati i buoni numeri sugli over 80 con la Provincia di Trento al quarto posto per persone coperte con la prima dose (al 98,7%) dietro solo a Veneto (99,6%), Umbria (99,4%) e Toscana (99,2%), e anche per copertura completa (con il 95,9%). Ultime Calabria, Sicilia e Campania tutte sotto il 90% di prima dose.