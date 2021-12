“In cella con lui c’è un positivo, è un attentato alla sua vita”, il leader di Forza Nuova che protestava con i No-vax chiede di uscire dal carcere

Il leader della formazione di estrema destra Forza Nuova, Roberto Fiore, si trova in carcere per l’assalto alla sede della Cgil, il suo avvocato però chiede che sia messo ai domiciliari: “La permanenza di Fiore all’interno della struttura circondariale di Poggioreale è un attentato alla vita”

NAPOLI. Roberto Fiore, leader della formazione di estrema destra Forza Nuova è stato in prima linea durante le manifestazioni di piazza organizzate da No-vax e No-Green pass. Dopo l’assalto squadrista alla sede romana della Cgil, Fiore si trova recluso nel carcere di Poggioreale a Napoli dove, stando a quanto riferito dal suo avvocato all’agenzia di stampa Adnkronos, uno dei compagni di cella è risultato positivo al Sars-Cov-2.

“Un uomo detenuto nella cella del carcere di Poggioreale, dove è recluso Roberto Fiore, è risultato positivo al Covid-19 – ha spiegato il legale Nicola Trisciuoglio – il che, considerate le patologie del presidente di Forza Nuova già compiutamente certificate nella relazione medica della professoressa Carmela Rescigno (ipertensione arteriosa resistente a terapia farmacologica ed obesità) e ignorate totalmente dalla Procura e dal Gip del Tribunale di Roma, significa un attentato alla sua vita”.

Il legale fa sapere inoltre di aver interessato sia il Garante dei Detenuti del Comune di Napoli, Pietro Ioia, che il Garante dei detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello. “Nel superiore interesse della tutela della salute di Fiore e, quindi, a tutela della sua vita – annuncia l’avvocato – presenterò nuova istanza al Gip per la concessione dei domiciliari. Adesso il Segretario di Forza Nuova rischia la morte. Ognuno deve in questo momento assumersi le proprie responsabilità, anche quella di tramutare una misura custodiale massima in una condanna a morte. La permanenza di Fiore all’interno della struttura circondariale di Poggioreale è un attentato alla vita”.