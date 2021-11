Medicina “su misura” e gestione dei familiari fragili: con la nuova TreC+ un unico portale per accedere a tutti i servizi dell'Apss

TRENTO. Uno spazio virtuale personale dove organizzare tutte le proprie ricette, vedere gli esiti degli esami, prenotare le visite specialistiche ma anche cambiare, volendo, il proprio medico di base o specificare eventuali allergie, intolleranze, operazioni chirurgiche e tanto altro: presentato il nuovo portale e la nuova app TreC+, da oggi (15 novembre) a disposizione gratuitamente di tutti gli iscritti al sistema sanitario provinciale. La nuova piattaforma per la cartella clinica digitale è stata sviluppata grazie al contributo sia di medici che di cittadini e rappresenterà l'unico punto di accesso ai servizi digitali dell'Azienda sanitaria in Trentino. L'obiettivo, hanno spiegato i vertici dell'Apss e l'assessora alla salute Stefania Segnana durante la presentazione, è di puntare sempre di più sull'innovazione per facilitare e migliorare l'accesso dei cittadini ai servizi sanitari, che devono diventare nel futuro sempre più “su misura” grazie proprio allo sviluppo tecnologico. Per gli utenti sarà possibile accedere a tutte le funzionalità di TreC+ sia dal portale web che dall'app, scaricabile gratuitamente dai principali store, con due modalità di autenticazione 'forte': lo Spid e la Carta provinciale dei servizi, e presto anche con la Carta d'identità elettronica.

“L'utilizzo della telemedicina si è rivelato fondamentale durante la pandemia – ha sottolineato Segnana – al momento sono circa 170mila i trentini che già utilizzano TreC accedendo dal portale e 62mila dalla app TreC-Fse. L'obiettivo con questa nuova piattaforma è di raggiungere tutta la popolazione”. Tra le novità: non ci saranno più altre applicazioni o sistemi per accedere ai servizi digitali della Apss, perché tutto è stato raggruppato in TreC+. Per chi usa già l'app TreC-Fse basterà aggiornarla dagli app store. Per chi invece non l’ha mai installata, potrà farlo autonomamente accedendo dal portale web seguendo le indicazioni della guida. Portale e app sono frutto di una collaborazione tra Pat, Apss e Fbk e rappresentano in sostanza l'evoluzione della già ben nota TreC (cartella clinica del cittadino), le cui funzionalità da oggi potranno essere utilizzate in parte anche da chi non è residente in Provincia.





“Questa innovazione parla di noi – ha aggiunto Segnana – parla del 'sistema Trentino', della ricerca, di politiche sanitarie e di servizi per la cura delle persone”. Grande cura, ha sottolineato l'assessora: “E' stata posta anche sia alle esigenze dei cittadini che dei medici. In questi mesi abbiamo avviato in Provincia di Trento diverse sperimentazioni per adottare la tele-visita come strumento di prassi e con l’obiettivo di creare un’esperienza di utilizzo che garantisse semplicità d’uso e inclusione. Pediatria, cardiologia e oculistica sono alcune delle sperimentazioni in corso in Trentino, che si sono affiancate a quelle con diabetologia e nella prevenzione alla salute. Fra poco si aggiungerà anche il tele-monitoraggio per oncologia e un servizio informativo ed educativo dedicato alle donne in gravidanza”.

Secondo il dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali della Pat Giancarlo Ruscitti, questa innovazione rappresenta “il punto di partenza di un percorso che mira a creare uno spazio condiviso per lo sviluppo della sanità digitale, che si occupi della salute dei cittadini trentini lungo tutto il percorso di vita”. Ruscitti ha poi messo l'accento sul fatto che, grazie al nuovo TreC +, ora i cittadini potranno tener d'occhio non solo la propria salute, ma anche quella di parenti più fragili, grazie alla possibilità offerta dalla nuova app di gestire i “profili” di altri famigliari. Per il dg facente funzioni dell'Apss Antonio Ferro, questa novità non sarebbe che un punto di partenza per il futuro. “E' uno strumento che rientra nella riorganizzazione di una sanità che, partendo dal concetto di capillarità, possa essere di prossimità per i cittadini – ha sottolineato Ferro - l’esperienza pandemica ha spinto fortemente ad un cambiamento organizzativo e tecnologico, imponendo di fatto una maggiore connessione tra il sistema sanitario e chi fruisce dei servizi e una virtualizzazione dei servizi da remoto attraverso la telemedicina. Dobbiamo proseguire su questa strada perché l’utilizzo di tecnologie diffuse e facilmente fruibili migliora l’accessibilità ai servizi sanitari”.

Il direttore del Servizio ospedaliero provinciale dell'Apss Pier Paolo Benetollo ha poi parlato di una “prospettiva” futura per implementare molte altre funzioni sulla piattaforma. “Stiamo sperimentando una forma di sburocratizzazione per i professionisti nel campo medico – ha detto Benetollo – con l'obiettivo di arrivare ad un sostegno molto più personalizzato, non legato a standard ma piuttosto agli specifici bisogni dei singoli”. Anche secondo il segretario generale della Fondazione Bruno Kessler Andrea Simoni TreC+ rappresenta “un punto di partenza e non di arrivo”. “Negli anni scorsi – ha detto – abbiamo sperimentato la telemedicina, che andrà in produzione prossimamente. Ora stiamo progettando e sperimentando la parte di TreC+ che vuole diventare sempre più intelligente e integrata con applicazioni come il virtual coach, i modelli predittivi, i chatbot, ecc., che utilizzano l’intelligenza artificiale”.