Profughi afghani a Riva, Santi (Lega): “Gli intolleranti non mi faranno cambiare idea, orgogliosa del sostegno dei rivani”

Diversi i commenti critici sotto al post con cui la sindaca di Riva del Garda ha annunciato l'arrivo dei profughi afghani sul territorio comunale: “Qualcuno mi ha detto che con questa presa di posizione avrei 'perso parte del mio elettorato', ma io mi riconosco come moderata e quell'elettorato intollerante non è il mio”

RIVA DEL GARDA. Quando le è stato chiesto di accogliere sul territorio comunale circa 90 profughi afghani in fuga da Kabul, la prima cittadina di Riva del Garda Cristina Santi non ci ha pensato due volte: “Ho subito dato la mia disponibilità per l'accoglienza di queste persone – racconta la sindaca leghista – dalle ultime informazioni che ho ricevuto in questo momento si trovano ancora in Afghanistan e dovrebbero arrivare qui la settimana prossima”. Dopo la permanenza di 10 giorni in una struttura di addestramento militare, i profughi verranno poi distribuiti in tutta Italia. “Qualunque persona di buonsenso li accoglierebbe – continua Santi – stiamo parlando di persone che fuggono da situazioni insostenibili, vicine tra l'altro agli occidentali e che hanno aiutato i militari italiani in Afghanistan”.

Come successo a Fugatti pochi giorni fa però (Qui Articolo), anche sotto al post con cui la sindaca di Riva del Garda annuncia l'arrivo dei profughi sono stati diversi i commenti critici (per usare un eufemismo) rispetto al messaggio lanciato da Santi. Per qualcuno ad esempio l'accoglienza sarebbe “solo una moda per farsi vedere politicamente corretti”, mentre dalla Lega “ci si aspetta un po' più di pragmatismo e buonsenso, basta con questa accoglienza siamo pieni e stra pieni, il Trentino sta soffocando”. Qualcun altro invece dice che gli afghani che fuggono dalle violenze dei talebani “non sono profughi” perché “non scappano da nessuna guerra”.

“Io sono un sindaco della Lega ma non mi tirerò mai indietro davanti a persone che scappano da una situazione come quella afghana – commenta Santi – ci sono purtroppo dei cittadini intolleranti a prescindere nei confronti degli stranieri. Sono moltissimi quelli all'interno del mio partito che mi sostengono e sono convinti che si stia facendo la cosa giusta. Qualcuno invece mi ha detto che con questa presa di posizione avrei 'perso una parte del mio elettorato', ma io mi riconosco come moderata e quell'elettorato intollerante non è il mio. Non si può piacere a tutti ma stiamo facendo la cosa giusta e continuerò in questa direzione, a prescindere dalle prese di posizione di questo tipo”.

Al di là delle critiche però, sono molti di più i cittadini rivani che si sono dimostrati solidali proponendo raccolte di vestiti e giocattoli per sostenere le famiglie afghane in arrivo. “Ho ricevuto moltissimi messaggi – dice la prima cittadina di Riva – da parte di associazioni e normali cittadini pronti a fare la loro parte. Molti si sono offerti di portare giocattoli e pannolini per i più piccoli ma non conoscendo ancora le fasce d'età di chi ospiteremo è presto per capire le necessità particolari dei profughi in arrivo e attivare le reti di solidarietà. Ho chiesto alle autorità di fornirmi al più presto questi dati per poterci organizzare”.