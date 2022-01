Covid, aumentano i contagi nelle scuole ma i certificati di isolamento arrivano in ritardo. I dirigenti scolastici: ''Situazione complicata da gestire''

TRENTO. “La criticità che abbiamo oggi riguarda la comunicazione alla scuola dei certificati di isolamento. Non ci stanno arrivando, o li riceviamo in ritardo, dall'Azienda sanitaria per le positività e quindi alcuni dirigenti si trovano in difficoltà''. A parlare è Paolo Pendenza alla guida dell'associazione nazionale Presidi per il Trentino.

Attualmente la situazione pandemia all'interno della scuola trentina è in continua evoluzione. Secondo gli ultimi dati diffusi ieri dalla Provincia sono 159 le classi che si trovano per ora in quarantena e i contagi stanno aumentando di giorno in giorno. Il virus corre tra i giovani. Qui vige la regola che con due positivi la classe viene isolata ma proprio nei giorni scorsi l'assessore Mirko Bisesti avrebbe chiesto una riunione da parte della Task Force per cercare di fare un quadro completo della situazione ed eventualmente modificare le regole che si stanno applicando.

Se Pendenza precisa che al momento sul tema della disponibilità delle mascherine Ffp2 non ci sarebbero particolari criticità dall'altro il problema che si sta vedendo in questi giorni è legato soprattutto alla tempistica delle comunicazioni che arrivano per l'isolamento della classe.

Questo, purtroppo, si lega alla sempre maggiore mole di lavoro che sta portando avanti l'Azienda sanitaria e che evidentemente non riesce a stare al passo con le tempistiche nelle comunicazioni. “Le scuole non ricevono la comunicazioni di isolamento e questo mette in difficoltà la gestione della situazione da parte dei dirigenti”. E non mancano nemmeno i ritardi nell'introduzione della Dad.

“Ora stiamo attendendo l'incontro con l'assessore Bisesti – ha spiegato Pendenza – si parla di una nuova ordinanza per portare maggiore chiarezza”.