Festival Economia, il Piemonte cambia date rispetto a Trento: ''Ma sempre a giugno e ospiti di pari rilievo rispetto a quanto annunciato altrove''

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: "Porremo attenzione a non farlo nelle stesse date perché vogliamo fare un festival che non guarda a un altro festival, ma punta a essere un evento autonomo, indipendente e ben fatto"

TRENTO. "Il Festival non sarà in tono minore e non sarà nelle stesse date di Trento". A dirlo Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, nel corso della conferenza di inizio anno. "Sarà a giugno perché è il periodo di riferimento, ma non sarà in concorrenza: vogliamo un evento autonomo e indipendente".

Dopo la tensione dei mesi scorsi per la decisione della Provincia di cambiare regia dell'evento (Qui articolo) e sull'ipotesi di un doppio Festival dell'economia in concomitanza sull'asse Trento-Torino (Qui articolo), il Piemonte sembra ora intenzionato a cambiare programma, seppur sempre nel periodo di giugno.

"Sarà in giugno e in date simili - evidenzia Cirio - perché quello è il periodo di riferimento. Porremo attenzione a non farlo nelle stesse date perché vogliamo fare un festival che non guarda a un altro festival, ma punta a essere un evento autonomo, indipendente e ben fatto".

A inizio ottobre scorso è stato delineato il palinsesto trentino: "Ricco ma più asciutto. Linea accademica ma anche opinion leader e influencer per i giovani''(Qui articolo), poi a metà dicembre il "nuovo" Festival dell'economia a guida Il Sole 24 Ore ha annunciato il tema dell'edizione numero 17, la prima dell'era post Laterza-Tito Boeri che nel frattempo si sono "trasferiti" all'ombra della Mole.

"Dopo la pandemia, tra ordine e disordine", questo il titolo della kermesse (Qui articolo). La portata della crisi economica seguita all'emergenza sanitaria infatti "ha richiesto politiche economiche d'emergenza in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina fino all'Europa" e sarà proprio questo il filo conduttore che unirà i vari appuntamenti in programma per la kermesse dedicata all'economia, che si svolgerà a Trento da 2 al 5 giugno 2022.

Scongiurata la concomitanza di date mentre a Torino si lavora al programma che ruota intorno al tema "Merito, diversità, giustizia sociale". "Il parterre degli ospiti, dalle informazioni che ci risultano dalla cabina di regia che è stata fatta - conclude Cirio - è di pari rilievo rispetto a quello annunciato altrove. Ma non la metterei sotto il profilo del confronto, per noi è una cosa diversa, che nasce nuova e vuole essere un grande evento che si aggiunge ai grandi eventi del Piemonte".