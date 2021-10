Festival dell'Economia, gli industriali: ''Stesse date per Trento e Torino? Prova di machismo senza logica e da permalosi: un danno per entrambe le organizzazioni''

Il presidente di Confindustria, Fausto Manzana: "Sarebbe una soluzione molto italiana per il gusto di farsi male da soli e una prova di machismo senza logica. Una scelta singolare anche perché temi, argomenti e materie di interesse da approfondire ci sono per poter organizzare due kermesse a sfondo economico. La scelta dello stesso long week end sarebbe controproducente"

TRENTO. "Una scelta poco elegante e molto permalosa". A dirlo Fausto Manzana, presidente di Confindustria Trento, dopo che emersa la possibilità che Torino organizzi un Festival dell'Economia con gli Editori Laterza, Tito Boeri e Innocenzo Cipolletta da giovedì 2 a domenica 5 giugno (Qui articolo). Le stesse date di quello di Trento passato al Gruppo del Sole 24 Ore.

E' evidente che se l'evento della Mole dovesse avvenire in contemporanea a quello di Trento il danno sarebbe doppio e per entrambe le realtà. "Sarebbe una soluzione molto italiana - dice il numero uno degli industriali - per il gusto di farsi male da soli e una prova di machismo senza logica. Una scelta singolare anche perché temi, argomenti e materie di interesse da approfondire ci sono per poter organizzare due kermesse a sfondo economico. La scelta dello stesso long week end sarebbe controproducente".

L'ennesimo capitolo della disputa che si è accesa dopo l'assegnazione da Laterza a IlSole24Ore del Festival dell'Economia a Trento. Nelle ultime settimane l'editore che ha organizzato la kermesse trentina non ha nascosto il disappunto per la decisione della Provincia con tanto di attacco nel corso di Ottoemezzo, programma di La7 condotto da Lilli Gruber: "Fugatti ci disse di essersi sbagliato su tutto. Poi è successo qualcosa al centro della Lega e adesso fanno un torto al territorio" (Qui articolo).

Da parte sua il Trentino ha mantenuto un basso profilo e ha risposto con la conferma dell'accordo triennale con quotidiano economico e un appuntamento per delineare le strategie dell'edizione numero 16 del Festival (Qui articolo). L'ultima puntata è quella della possibile e ipotizzata concomitanza di date.

"Sarei molto deluso - spiega Manzana - c'è da aspettare i dettagli e le certezze prima di arrivare a conclusioni affrettate. Però se queste sono le premesse, verrebbe da dire che è una fortuna quella di avere interrotto il rapporto. Non è una questione da ridurre tra fazioni pro Trento o pro Torino, quanto le ragioni di opportunità nel prevedere eventi così importanti in contemporanea e nel complesso vicini a scapito di tutti: sarebbe interessante conoscere il pensiero delle amministrazioni piemontesi chiamate a supportare questa decisione".

L'operazione trentina, assolutamente legittima e con anche un potenziale di crescita per la kermesse, ha però causato una frattura totale con la vecchia organizzazione guidata da Laterza e questa non può che apparire come una reazione al trattamento subito a Trento. "Un atteggiamento sicuramente poco lungimirante e basato esclusivamente dall'orgoglio. Il Festival ritorna a gara tra 3 anni con un confronto competitivo e l'organizzazione non è affidata a Il Sole 24 Ore in eterno, anche per questo non è molto arguto alimentare costantemente questa situazione polemica".

Nulla osta, infatti, sull'eventuale doppio appuntamento. "Le date di giugno sono evidentemente opzionate da Trento mentre sarebbe interessante se Torino dovesse organizzare un altro appuntamento in autunno. C'è spazio per entrambi i Festival e si può migliorare la qualità delle manifestazioni a livello internazionale, creare un circolo virtuoso che l'Italia merita per analizzare i trend e pianificare il futuro industriale del Paese. Così purtroppo si rischia di giocare solo al ribasso e danneggiare entrambe le attività. Non si giustifica un atteggiamento di questo tipo", conclude Manzana.