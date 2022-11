La Cooperazione trentina all'aeroporto Catullo, Simoni: “Tanti i settori che possono gravitare su questo asset, sempre più un punto di riferimento per il nostro territorio”

VERONA. “Abbiamo accettato con grande piacere questo invito, l'aeroporto di Verona è una realtà che sta crescendo, che si sta trasformando: come rappresentati dell'economia trentina pensiamo che questo sia un asset destinato a diventare sempre di più un punto di riferimento importante anche per il nostro territorio”. Sono queste le parole del presidente della Cooperazione trentina Roberto Simoni, arrivato nella giornata di ieri all'aeroporto Catullo di Verona nell'ambito di una serie di incontri portati avanti dai vertici dello scalo con le categorie economiche del territorio, mentre continuano senza sosta i lavori del progetto Romeo per l'ampliamento del terminal passeggeri del Catullo (Qui Articolo). Un punto di riferimento, ha detto poi Simoni, che in prospettiva diventerà sempre più importante anche per quanto riguarda il turismo, vista la sua posizione “compatibile” dal punto di vista degli accessi in Trentino: “Quella di oggi – ha specificato – è un'occasione per valutare e per prendere coscienza direttamente dell'evoluzione di questa realtà. Per quello che noi come Cooperazione rappresentiamo per l'economia trentina riteniamo che siano tanti i settori che possono gravitare su questo asset territoriale del Nord Est, dove il Trentino ha da sempre svolto un ruolo importantissimo dal punto di vista turistico e non solo. La nostra presenza qui oggi è quindi importante per lo sviluppo di relazioni future con questa realtà economica e territoriale”.





Realtà, come detto, che dal luglio dello scorso anno sta cambiando giorno dopo giorno grazie ai lavori del progetto Romeo. “Siamo in una fase di work in progress molto intensa – ha ribadito il presidente di Catullo Spa Paolo Arena - i lavori stanno evolvendo di giorno in giorno. Si tratta di un'opera molto impegnativa, che prevede oltre 11mila metri quadrati di ampliamento e oltre 10mila metri quadrati di ristrutturazione. Stiamo lavorando per avere un aeroporto estremamente moderno e competitivo all'interno di un sistema aeroportuale, quello del Nord Est, che sta offrendo a questo territorio e a tutto il Paese una competitività che non si era mai vista prima”. Guardando alla stagione invernale l'obiettivo, dice Arena: “E' di lavorare assieme, stiamo intensificando gli incontri con il territorio. Stiamo facendo un grande sforzo perché stiamo costruendo un'infrastruttura estremamente impattante ed importante con un traffico che continua a crescere, inserendo poi una serie di nuovi voli sullo scalo di Verona. La nostra visione dunque è: crescita sostenibile in accordo con il territorio”.

Nel 2022, dice il presidente di Catullo Spa: “Abbiamo chiuso l'anno con circa 3 milioni di passeggeri trasportati, rispetto alla fase pre-Covid siamo sotto di circa 600mila passeggeri. Si tratta di un numero estremamente importante, ma se avessimo avuto il traffico russo (che per motivi che tutti conosciamo è stato interrotto) avremmo superato già quest'anno i numeri del 2019. L'attività della parte commerciale aviation del nostro gruppo sta facendo risultati straordinari”. Entrando nel dettaglio dei lavori, ha spiegato Monica Scarpa, Ad del gruppo Save e di Catullo Spa: “Già a colpo d'occhio si vede lo stato di avanzamento, che continua tutti i giorni secondo quanto previsto. Il risultato dei lavori sarà una struttura bella, non solo per le soluzioni tecnologiche ed architettoniche adottate, ma anche perché fatta per rispondere alle esigenze dei passeggeri e per rendere fruibile lo stesso scalo in maniera confortevole a tutti. L'aeroporto si trasforma grazie allo sviluppo tecnologico, le soluzioni che abbiamo adottato in questo nuovo terminal ci porteranno ad avere un aeroporto del futuro”.





Il nuovo terminal passeggeri di ultima generazione, dicono i vertici dello scalo, sarà un trampolino di lancio per preparare il territorio all'accoglienza di atleti, spettatori e turisti in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il progetto Romeo in generale costituisce il principale intervento sul terminal del Catullo previsto dal piano di sviluppo dell'aeroporto e riguarda la riqualificazione e l'ampliamento del terminal partenze, la cui superficie passerà dagli attuali 24.840 metri quadrati a 36.370, a cui si aggiungerà la ristrutturazione di oltre 10mila metri quadrati di aree già esistenti. Tra i principali interventi previsti dal progetto: la riqualificazione architettonica della hall check-in, dove i banchi di accettazione passeranno dagli attuali 40 a 46 comprensivi di postazioni self check-in e self baggage drop, la realizzazione di nuove sale d'imbarco al primo piano (dagli attuali 13 ai 19 gates di imbarco in totale) con nuovi torrini, la realizzazione di un nuovo sistema per lo screening dei bagagli da stiva e nuovi controlli di sicurezza, nonché la rivisitazione di tutti i flussi dei passeggeri per migliorare la sicurezza e la godibilità degli spazi.