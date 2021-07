Concerto Vasco Rossi a Trento, Trentino Marketing: ''Il valore dell'iniziativa supera già abbondantemente i 10 milioni''

TRENTO. "Il valore di questa iniziativa supera già i 10 milioni di euro e le ricadute saranno significative". Questa la valutazione di Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing sul concerto di Vasco Rossi a Trento in agenda per il 20 maggio 2022. "Il tutto parte dalla volontà di riqualificare e lanciare questa area che diventerà un nuovo prodotto per il territorio".

Si punta sulla Trentino Music Arena e l'evento inaugurale di questo spazio che sorgerà nell'area di San Vincenzo a Mattarello è affidato proprio alla rockstar. "C'è già un marchio e questo diventa l'inizio di un percorso che vuole caratterizzare l'investimento che la Giunta provinciale ha deciso di fare - dice Rossini - ma anche l'avvio di una serie di iniziative che potranno arricchire l'offerta complessiva".

La società di marketing territoriale seguirà gli aspetti legati alla comunicazione. "Si prevede anche qui un percorso che accompagnerà l'iniziativa per i prossimi 10 mesi. Un'alleanza robusta con Live Nation che è l'ente organizzatore e promotore dell'appuntamento e con Vivaticket. Non solo una strategia per arrivare a questo grande appuntamento - aggiunge l'amministratore delegato di Trentino Marketing - ma si instaura anche un dialogo e un contatto con tutte le persone: il concerto è un'occasione per vivere questa arena e il Trentino per un periodo più lungo".

Si parte fin da subito nella promozione di questo appuntamento che conta di portare nel capoluogo circa 120 mila spettatori. "E' l'inizio di un dialogo con un pubblico nuovo - evidenzia Rossini - per instaurare un rapporto e portarli in Trentino anche in altre occasioni. E riteniamo che le ricadute possano essere significative, ci sono indubbiamente quelle mediatiche. Prima del concerto, c'è una fase di preparazione della nuova tournèe e poi la data zero. Tutto questo può portare fan, i media italiani e quelli internazionali proprio qui a Trento. Un'occasione speciale per far parlare di noi e avere un racconto bello del nostro territorio".

Si stima una ricaduta importante di questo evento. "Accanto a questo valore mediatico - spiega l'ad di Trentino Marketing - avremo anche tante persone. Pensiamo che una grandissima parte dei 120 mila spettatori possa provenire da tutte le regioni d'Italia. La ricaduta dipende dal tempo in cui si fermeranno in città, ma si può parlare dai 30 ai 300 euro. Una ricaduta diretta, quindi, molto importante. Il valore già di per sé supera abbondantemente i 10 milioni".

Si insiste molto sul fatto che questo evento sarà un formidabile traino promozionale per Trento e il Trentino. Anche se per ora della Music arena si conosce poco o nulla e mancano già pochi mesi al concerto del Blasco. "L'organizzazione sarà sul territorio per più settimane, una presenza della stampa che si rafforzerà ulteriormente. Questa è una nuova occasione di rilancio di questa area e per far conoscere Trento e il Trentino ad una platea più ampia", conclude Rossini.