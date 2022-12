Cemiat porta la logistica Toyota in Trentino, il magazzino 4.0 diventa realtà per affrontare le sfide tra mercati online, cambio dei cicli produttivi e caro energia

TRENTO. C’era una volta il Just in Time, una metodologia di gestione delle risorse ideata per minimizzare gli sprechi che per anni ha guidato le aziende nell’organizzazione del proprio magazzino. Questo paradigma sta per essere superato: l’arrivo dei mercati online, il cambio dei cicli produttivi, la difficoltà a reperire personale formato, e da formare, e la necessità sempre più stringente di ridurre le spese energetiche sta spingendo le aziende a valutare il passaggio a una logistica più evoluta, certamente più efficiente.

Un passo strategico, in questa direzione è stato compiuto dalla storica Cemiat, fin dagli anni '80 impegnata nella distribuzione di carrelli elevatori in Trentino Alto Adige. Entrando nel gruppo Piazzalunga, e divenendo il principale dealer della rete Toyota in Italia (Toyota è il principale produttore di carrelli elevatori al mondo) si è dato il via a un’operazione finalizzata allo sviluppo della logistica in Italia, alla continua ricerca di nuove soluzioni per migliorare la qualità, le performance e ridurre i costi (Qui info).

Nasce su questi presupposti la Smart logistic solution, la divisione di Cemiat e Piazzalunga per accelerare il processo di automazione dei magazzini aziendali. Si tratta di soluzioni integrate al sistema di logistica Toyota in grado di ottimizzare gli spostamenti dei carrelli, leggere e rielaborare dati, eliminare le dispersioni energetiche e ridurre gli errori. "Un sistema di logistica ben integrato e automatizzato consente di abbattere oltre il 20% dei costi, a tanto ammonta la spesa dovuta alla dispersione e alla gestione tradizionale di un magazzino", spiega Daniel Stizzoli. "Il sistema permette di introdurre anche nuove modalità di acquisto e di controllo delle risorse aziendali e di gestire al meglio la logistica dell’ultimo miglio, quell’ultimo percorso che compiono le merci prima della loro destinazione finale".

Un’innovazione - quella apportata da Cemiat-Piazzalunga in regione - che riguarda tutte le categorie di prodotti e che permette una agile riprogettazione della logistica con l’obiettivo di aumentare la produttività e allo stesso tempo ridurre i tempi di spedizione e i costi di trasporto. Il tutto con la qualità che da sempre contraddistingue il business Toyota.