Il Trentino verso l’aumento dello “stipendio” dei sindaci: “Incremento significativo, intorno al 20%, priorità alle amministrazioni più piccole”

TRENTO. Potrebbe arrivare fino al 20% l’aumento delle indennità dei sindaci immaginato dalla Provincia di Trento che a tal proposito ha presentato la proposta (accolta positivamente) al Consiglio delle autonomie. Ad annunciarlo l’assessore agli enti locali Mattia Gottardi che ha sottolineato il ruolo in prima linea avuto dai sindaci durante la pandemia.

“L’adeguamento – ha spiegato – è necessario in funzione del ruolo che i sindaci hanno. Non ultimo nella gestione Covid”. Il ragionamento parte dai Comuni con una popolazione ridotta, cioè quelle Amministrazioni dove a fronte di un importante carico di lavoro non sempre corrisponde una struttura amministrativa adeguata.

“Prossimamente – ha specificato l’assessore – partirà un dibattito all’interno del Consiglio delle autonomie con la nostra disponibilità a un aumento delle indennità. Non sarà una cosa simbolica, l’aumento sarà significativo e potrebbe essere intorno al 20%”. Per ritoccare le indennità la Giunta Fugatti intende dare priorità alle Amministrazioni più piccole “riteniamo sia il momento di adeguarle perché non lo sono sia rispetto ai tempi che agli impegni dei sindaci ma non sono adeguate nemmeno rispetto alle responsabilità”, conclude Gottardi.

A partire dallo scorso anno i sindaci del Trentino-Alto Adige avevano già beneficiato di un incremento delle indennità, pari al 7% in più. Attualmente infatti, il sindaco di Trento guadagna 9.432 euro lordi al mese, mentre quello di Rovereto 8.447 euro lordi, seguono a Pergine, Arco e Riva del Garda dove i primi cittadini incassano 7.461 euro. Nei comuni più piccoli invece si viaggia intorno ai 1.140 euro.

Inoltre, la Giunta provinciale ha approvato il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2022. Il documento costituisce elemento imprescindibile per la manovra finanziaria della Provincia e stabilisce, oltre alla quantità delle risorse finanziarie da trasferire ai Comuni e agli altri enti locali, le misure necessarie a garantire il coordinamento della finanza comunale e quella provinciale.

Nel dettaglio viene garantito il Fim per il 2022 per un ammontare di oltre 54 milioni. Particolare attenzione è stata posta alla parte corrente dei bilanci comunali, dedicata alle risorse destinate al funzionamento delle amministrazioni e all’erogazione dei servizi.

Per quanto riguarda l’Imis, è stato pressoché confermato il quadro attualmente in vigore sull’applicazione di numerose agevolazioni ai fabbricati di quasi tutti i settori economici, a cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni a carico del bilancio provinciale per far fronte alle minori entrate derivanti dal mancato gettito. Altro elemento particolarmente rilevante riguarda le modalità di coinvolgimento di Provincia e Comuni nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alla luce dello speciale quadro di autonomia di cui si avvale la nostra Provincia. Nell’ambito del protocollo di intesa si è condivisa la necessità di costituire un gruppo permanente paritetico, per supportare le amministrazioni nella programmazione e nella progettazione degli interventi e garantire il monitoraggio in itinere delle azioni realizzate, nonché la valutazione dei risultati e degli impatti.