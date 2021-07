Indennità ai consiglieri, da Svp, Lega e Fi ok all'emendamento per avere soldi in più in busta paga: ''Adeguamento Istat''. Grosselli: ''Schiaffo a migliaia di lavoratrici e lavoratori''

TRENTO. Per alcuni è stato un blitz ma quello che è certo sta di fatto che i consiglieri del Trentino Alto Adige si sono sbloccati gli adeguamenti Istat che potrebbero portare fino a quasi 600 euro in più al già ben elevato stipendio di 9800 euro netti mensili.

Stiamo parlando di un adeguamento all'indice Istat stabilito con una legge nel 2012 quando era stato fissato il limite delle indennità dei consiglieri. Questa norma prevedeva una rivalutazione annuale che però non è stata mai applicata e soprattutto ora osteggiata dalle opposizioni, in particolare del Movimento 5 Stelle, visto anche la situazione economica in cui stanno vivendo molte famiglie.

Ieri, però, durante la discussione sulla manovra di assestamento del bilancio regionale, con un emendamento presentato dal presidente Josef Noggler, sostenuto da Svp e da Lega si è deciso di sbloccare questo adeguamento ma non solo. Lo stesso meccanismo è stato confermato anche per i prossimi anni ma non utilizzando l'indice Istat al consumo nazionale ma bensì locale che è molto più conveniente e porta a maggiore aumenti.

A denunciare quello che è successo sono stati immediatamente i consiglieri del Movimento 5 Stelle, Alex Marini e Diego Nicolini, che con un video pubblicato poi sulla propria pagina Facebook hanno denunciato l'operazione.



“In più occasioni – spiegano i due consiglieri – abbiamo cercato di eliminare questo indice di rivalutazione e avviato anche una discussione su dei disegni di legge che potessero in qualche modo togliere questa rivalutazione automatica. Svp e Lega però hanno sospeso il confronto”.

Ieri l'emendamento presentato da Noggler, sostenuto da Svp e con l'appoggio di Lega e Forza Italia è stato approvato con voto segreto (Contrari Fratelli d'Italia). Per la Lega, Roberto Paccher ha chiarito che "L'ufficio di presidenza aveva posto un quesito all'Avvocatura di Stato sulla possibilità di non procedere alla liquidazione della rivalutazione Istat. L'Avvocatura ha però risposto che non si intravvedono margini giuridici per la mancata corresponsione".

Ad andare all'attacco sono state le minoranze ma anche i sindacati.

“Dalla Regione neppure un euro per coprire i buchi pensionistici degli stagionali senza lavoro quest'inverno – ha scritto su Facebook il segretario della Cgil Andrea Grosselli - ma con un blitz durante l'assestamento la maggioranza Svp-Lega questa sera reintroduce gli aumenti automatici delle indennità dei consiglieri regionali. Uno schiaffo a migliaia di lavoratrici e lavoratori trentini e sudtirolesi che nell'anno e mezzo della pandemia hanno perso lavoro e reddito”.

Ad intervenire anche l'Assemblea provinciale di Sinistra Italia: "Non possiamo che condannare questa scelta, la politica dovrebbe dare il buon esempio in momenti difficili come questo facendo scelte solidali e eque, invece la maggioranza di centro destra da un segnale non degno di una Regione Autonoma".