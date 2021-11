Provinciali 2023, i Giovani Democratici: '' I partiti si diano una sveglia. Gli ex siano al nostro fianco perché il Trentino si governa guardando al futuro''

TRENTO. “Abbiamo bisogno di costruire una nuova proposta politica. Non possiamo attendere che ci arrivi dall’alto, vanno bene le idee ma ora è importante che i partiti si sveglino e non aspettino il 2023”. Vogliono essere protagonisti, hanno idee e di certo non si fanno mettere facilmente i piedi in testa. I Giovani Democratici sono pronti, assieme agli altri movimenti giovanili della coalizione, del centro sinistra a impegnarsi in vista del 2023. Unità, idee concrete e sguardo rivolto al futuro sono queste le linee guida del movimento che vuole dire la sua anche nel dibattito lanciato in questi giorni a seguito dell’uscito del manifesto politico promosso da Lorenzo Dellai. Una chiamata chiara anche al Partito Democratico ma non solo. “Abbiamo tantissimo da fare” ci spiega Franco Perotto dei Giovani Democratici e 23enne consigliere della Circoscrizione San Giuseppe - Santa Chiara.

Franco Perotto, in questi giorni ha fatto discutere la proposta politica lanciata da Lorenzo Dellai assieme ad altri esponenti del mondo politico e sociale del Trentino. Dopo la presa di posizione di alcuni movimenti giovanili Dellai stesso, con una lettera a ilDolomiti, ha spiegato di puntare sui giovani e che gli ‘ex’ devono accompagnare. Lei che è uno di questi giovani cosa ne pensa?

Io credo che negli ultimi anni la nostra società sia cambiato notevolmente e per affrontare il futuro servono persone che questi cambiamenti li stia subendo sulla propria pelle. Non possiamo pensare di governare il Trentino con ideologie del passato, con meccanismi, schemi vecchi. I consigli di chi ha costruito il Trentino sono importanti, queste persone portano un bagaglio di esperienze importante. Ma la soluzione non può arrivare da loro. Lavorino, invece, assieme a noi giovani.

E cosa bisogna fare? I partiti devono lasciare più spazio ai giovani?

I partiti politi stanno vivendo un momento difficile. Abbiamo la necessità di costruire una nuova proposta politica ed è anche per questo che sarebbe difficile vedere protagonisti persone come Dellai o altri. E’ giusto che ora ci siano dei protagonisti del futuro e, ripeto, questo non toglie che gli ‘ex’ siano al loro fianco. Ai partiti noi vogliamo far capire che è arrivato il momento di svegliarsi di passare già dalle parole alle proposte concrete. Non possiamo pensare di puntare solo al Trentino del 2023 ma dobbiamo immaginarci il Trentino nel 2050. Questo i partiti lo possono fare solo con ragazzi e ragazze come noi che hanno voglia di spendersi per la propria comunità.

Non credi che in tutto questo i giovani devono avere anche più coraggio?

Senz’altro i giovani devono farsi più avanti. Devono farsi sentire. Ma un ruolo importante lo hanno anche tutte quelle persone che sono da anni in politica. Loro dovrebbero avere il ruolo di accompagnarci.

Ma voi come Giovani Democratici quali sono i temi che ritenete importanti?

C’è il tema del lavoro che è importantissimo. Ci sono i salari che non aumentano per il valore delle imprese continua a salire. Questo è un problema per la struttura generale sia del mercato oltre che della società. E ci interessa perché l’impatto sui giovani è devastante. Cresce la disparità, cresce il costo della vita ma non cresce il potere acquisto delle persone.

Abbiamo poi il tema dell'ambiente. In questo caso abbiamo una responsabilità immensa perché dobbiamo intercettare l’importante lavoro e le tantissime proposte che arrivano dai movimenti per farle diventare azioni concrete. Fondamentale anche il tema delle pari opportunità sul quale bisogna fare ancora tanto per raggiungere una uguaglianza nel rispetto delle diversità.