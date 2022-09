Elezioni, il voto nelle circoscrizioni di Trento: Fdi primo partito a Gardolo e Meano. Povo roccaforte del Pd. Terzo Polo testa a testa con la Lega: sopra il 14% a Villazzano

A Trento, nonostante la sconfitta generale, il centrosinistra resta davanti al centrodestra. Da Gardolo a Centro storico-Piedicastello, i risultati per circoscrizione con l'ottimo risultato del Terzo Polo che batte la Lega in diverse circoscrizioni e il Pd che vince sempre tranne che in due occasioni

TRENTO. Il Pd ha sfiorato il colpo grosso nelle circoscrizioni di Gardolo e Meano, dove si registra il netto sorpasso di Fratelli d'Italia sulla Lega con il partito di Giorgia Meloni che è la prima forza politica per una manciata di voti rispetto ai dem. Questo un dato che emerge dalle ultime elezioni politiche a livello del capoluogo. Il Patt fatica a prendere il 3% in molti territori battuto spesso da M5S, +Europa e sempre dal Terzo Polo (che a Villazzano supera addirittura il 14%).

Gli autonomisti solo a Povo riescono a superare il 5% paese di Silvano Grisenti dove Progetto trentino mantiene una forte presenza anche se la collina resta una roccaforte del Pd e vede ottimi risultati anche per il Terzo Polo che fa un vero e proprio boom a Villazzano superando il 14% (circoscrizione di Andrea Cavazzani di Azione).

Le elezioni nazionali sono state vinte dal centrodestra con la coalizione trascinata da Fratelli d'Italia. Anche in Trentino il partito di Meloni ha sfondato in quasi tutti i territori ma Trento ha tenuto con il collegio che è stato vinto da Pietro Patton (centrosinistra) al Senato, Andrea De Bertoldi (centrodestra) alla Camera e poi eletta anche Sara Ferrari (centrosinistra) tramite il proporzionale. Il Partito democratico è il primo partito in città nelle elezioni alla Camera, i dem si attestano al 30% e guidano la coalizione di centrosinistra. La seconda forza del capoluogo è Fratelli d'Italia al 20,17%, giù la Lega che ottiene un 7,75%. Il terzo polo supera il 10%. Poi Movimento 5 stelle al 6,79%, Alleanza Verdi e Sinistra al 6,14%, +Europa al 4,70% e Forza Italia (3,38%). Il Patt si ferma al 3%, mentre Italexit supera il 2% e con Vita, Italia sovrana e popolare, Unione popolare fanno meglio di Impegno civico di Luigi Di Maio (0,32%) e Noi Moderati (0,76%).

Testa a testa tra Partito democratico e Fratelli d'Italia, come anticipato, a Gardolo e Meano, autentiche roccaforti leghiste nelle ultime competizioni elettorali. La Lega è crollata rispettivamente all'11,83% e al 12,13%, percentuali che rappresentano comunque i migliori risultati circoscrizionali.

La leadership resta al centrodestra con FdI (24,05% e 24,99%) ma per 6 e 2 voti; i dem chiudono al 23,95% e 24,91%. A Gardolo il terzo partito è la Lega, poi il Movimento 5 stelle (con il miglior risultato a livello di circoscrizione: 8,47%) e Azione-Italia Viva. A Meano il carroccio completa il podio e il terzo polo davanti ai pentastellati. Ma il Partito democratico si è giocato la partita e ha sfiorato il sorpasso, forte forse anche di una buona considerazione dell'amministrazione comunale guidata Franco Ianeselli.

Nella circoscrizione Bondone vince il Partito democratico e Fratelli d'Italia è il secondo partito. La Lega è tallonata dal Terzo Polo e seguono poi M5S, Sinistra/Verdi e +Europa

Il Pd a Sardagna supera il 30% mentre Fratelli d'Italia resta distante più di 10 punti. Qui, circoscrizione del consigliere comunale del Patt Alberto Pedrotti, gli autonomisti fanno un altro buon risultato superando il 5% restando comunque dietro a Lega, +Europa, Sinistra/Verdi, Terzo Polo e M5S.

A Ravina-Romagnano, è ancora il Pd a fare la voce grossa e il Terzo Polo pareggia con la Lega.

Per l'Argentario dieci punti di distanza tra Pd e Fdi e un 10% solido per il Terzo Polo che supera nettamente la Lega. Il Patt qui rischia l'aggancio anche di Forza Italia sotto il 3,5%.

A Mattarello è ancora testa a testa tra Lega e Terzo Polo con la prima a spuntarla di pochi decimali. Il Pd resta sopra il 30%, il Patt qui va sotto anche a Forza Italia e per poco non viene agganciato dai no vax di Vita.

L'Alleanza Verdi-Sinistra strappa il miglior risultato nella circoscrizione San Giuseppe-Santa Chiara con l'8,56% e rappresenta la quarta forza politica dietro al terzo polo e davanti a Movimento 5 stelle e Lega. Qui il Terzo Polo fa più del doppio della Lega.