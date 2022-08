“Gli eredi di De Gasperi? Da Biancofiore affermazioni comiche”, Tarolli (Azione): “La Destra ha fatto cadere Draghi mentre in Trentino distrugge l’autonomia”

ROVERETO. “Siamo gli eredi di De Gasperi: se fosse vivo, sarebbe candidato con noi”, così Michaela Biancofiore, vicepresidente di Coraggio Italia e candidata nel collegio maggioritario di Rovereto per il Senato, ha voluto marcare la presunta vicinanza della coalizione di Destra con la Democrazia Cristina del leader trentino. È da alcuni giorni infatti che l’ex esponente di Forza Italia cerca di annoverarsi fra gli eredi di De Gasperi.

Le parole di Biancofiore però non sono passate sotto traccia provocando la reazione di Alessia Tarolli, candidata di Azione per la Camera nel collegio di Rovereto, che ha definito “grottesche” e “comiche” le affermazioni dell’avversaria. Tarolli sottolinea come il Terzo polo di Renzi e Calenda sia in crescita nei sondaggi: “I leader politici sostenuti da Biancofiore hanno fatto cadere il Governo Draghi che stava lavorando per limitare i danni di una tragica crisi economica, ora incentivata dalla sfiducia di Conte, Salvini, Berlusconi e Meloni”.

Tarolli però punta il dito anche contro l’amministrazione locale: “In Trentino stanno distruggendo la nostra Autonomia e la nostra sanità, con un record di norme provinciali rese inapplicabili dal governo centrale o da tribunali civili. Anche i rapporti con i nostri vicini altoatesini sono andati dissolvendosi, dimenticando che l’uno è imprescindibile per l’altro per avallare la nostra Autonomia a Roma. È esilarante – prosegue la candidata di Azione – che Biancofiore definisca il suo partito come espressione dei territori e del buon governo”.

Respinte al mittente pure le accuse lanciate da Biancofiore sulle “ammucchiate: “Fratelli d’Italia era all’opposizione durante il governo Draghi mentre i suoi alleati, anche se poi lo hanno affossato, ne erano parte integrante”. Una situazione che peraltro ricalca quella del Parlamento Europeo dove Forza Italia è alleata con il Partito Democratico contro Fdi e Lega. “La proposta di Biancofiore per fronteggiare il costo dell’energia non è per nulla concreta, troppo semplicistica. L’Italia – conclude Tarolli – merita soluzioni di coraggio come proporre uno scostamento di bilancio senza la paura della gogna mediatica per il debito”.