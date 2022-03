Rossi: “La Giunta diceva 'basta tasse' in campagna elettorale, oggi arriva l'ennesimo rincaro con l'aumento Irpef”

TRENTO. “Quello di oggi è stato l'ennesimo aumento arrivato con la modifica addizionale Irpef per il Trentino: questa Giunta diceva 'basta tasse' in campagna elettorale ma dal 2019 il gettito è cresciuto del 20%”. Un aumento, spiega l'ex presidente della Provincia ed oggi Consigliere di Azione Ugo Rossi, che si traduce in un totale di 15,4 milioni di euro e che dimostra “come la ricerca del consenso non corrisponda alla realtà”.

L'aumento deciso oggi è l'occasione, dice Rossi, per portare avanti “un rendiconto basato sui dati forniti dalla Ragioneria della Provincia, per far capire come il governo provinciale in questa legislatura ha aumentato fortemente il prelievo fiscale sulle persone, andando anche ad eliminare le riduzioni che negli anni passati la Giunta precedente aveva introdotto in particolare per i primi scaglioni di reddito”.

In generale, dice Rossi: “Nel 2016 il gettito addizionale Irpef era di 91,3 milioni di euro. Nel 2019 (l'ultimo anno fiscale con decisioni della giunta Rossi) il gettito si era ridotto a 76,9 milioni di euro. Una riduzione quindi di 14,4 milioni di euro”. Le decisioni dell'attuale Giunta però, continua il consigliere di Azione: “Hanno portato il gettito fiscale 2021 a 92,3 milioni di euro. Un aumento rispetto al 2019 di 15,4 milioni di euro, che corrisponde al 20%”.

Il quadro complessivo insomma, conclude Rossi: “Fa capire come la realtà non corrisponda a quanto riportato in campagna elettorale. Oggi bisogna dire ai cittadini che, in un periodo di grande difficoltà anche a livello internazionale, i ceti medio bassi pagano tasse più alte rispetto a quelle che pagavano 3-4 anni fa”.