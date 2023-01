“Il mega-tunnel sotto il Baldo? No grazie, la montagna diventi patrimonio Unesco”, Futura: “La Giunta Fugatti esca dall’ambiguità”

La Giunta Fugatti evoca nuovi grandi opere per il Trentino ma Futura non ci sta: “Il tunnel del monte Baldo è l’ennesima opera stradale che non ha nulla di sensato né dal punto di vista viabilistico né dal punto di vista ambientale”

TRENTO. Nei giorni scorsi il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha rispolverato un faraonico progetto per la realizzazione di un tunnel sotto il Monte Baldo, che dovrebbe collegare la bassa Vallagarina al lago di Garda con quattro corsie per il trasporto su gomma. L’idea piace anche al Veneto il problema però è che non ci sono i soldi: con i costi attuali serverebbe più di 1 miliardo di euro.

Da Futura bollano quest’ipotesi come “l’ennesima sparata di Fugatti su opere faraoniche”. Secondo il consigliere provinciale Paolo Zanella si tratterebbe dell’ennesima opera stradale “che non ha nulla di sensato né dal punto di vista viabilistico né dal punto di vista ambientale. Tutto ciò – prosegue – è ancora più assurdo se si pensa che il Monte Baldo può essere candidato a Patrimonio dell’umanità Unesco”.

Dal 2018 ben quindici Comuni, fra cui il Comune di Brentonico e altri quattro trentini e dieci Comuni veneti, hanno espresso la volontà di avanzare la candidatura del Monte Baldo come sito misto Patrimonio dell’umanità. Sia la Provincia di Trento che la Regione Veneto si erano espresse a favore di questa candidatura. “Inutile dire quanto l’ipotesi di costruire un tunnel sotto le pendici di una montagna che si candida a diventare Patrimonio dell’umanità sia controproducente e incompatibile rispetto a un riconoscimento così importante” dice Zanella.

Per questo da Futura chiedono alla Giunta Fugatti di “uscire dal tunnel delle promesse elettorali e dall’ambiguità” e avviare al più presto l’iter per la candidatura del Monte Baldo alla lista italiana del Patrimonio Unesco, “così come l’avevamo impegnata a fare più di due anni fa con un nostro ordine del giorno”.