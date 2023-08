Uccisa a botte da un 40enne che aveva già seminato il panico in città, la Lega: ''Valduga incapace di gestire Rovereto vuol governare il Trentino? Si dimetta anche da sindaco''

Due femminicidi in una settimana in una cittadina con meno di 40mila abitanti sono drammi che aprono uno squarcio (e pongono tante domande) nell'opinione pubblica. Binelli e Cattoi: ''Ve lo ricordate Valduga quando diceva che a Rovereto è tutto sotto controllo e accusò Salvini di enfatizzare l'episodio del caos creato da colui che oggi è accusato dell'omicidio? La verità è sotto gli occhi di tutti''

ROVERETO. ''Ma ve lo ricordavate lo scorso anno quando il sindaco Valduga aveva il coraggio di dire che Rovereto è una città sicura e costantemente monitorata? Accadeva dopo che il 23 agosto del 2022 il senza fissa dimora nigeriano, ora accusato del tremendo omicidio di una donna di 61 anni ieri sera, dette in escandescenze e aggredì persino le forze dell'ordine in via Benacense nella città della Quercia''. Questi il commissario della Lega Salvini Diego Binelli e la deputata Vanessa Cattoi sulla terribile vicenda avvenuta questa notte a Rovereto nel parco Nikolajewka nel quartiere di Santa Maria. Qui un uomo, a quanto risulta si tratterebbe di un 40enne di origine nigeriana, già noto alle cronache per aver creato il caos in città dopo aver aggredito un ciclista, essersi scagliato contro i carabinieri, essere saltato sul tettuccio dell'auto di servizio e saltando poi sul cofano il tettuccio di un'altra auto, ha massacrato di botte una signora, Iris Setti, 61 anni di Rovereto, che stava passando dal parco, per recarsi dalla madre anziana.

Un crimine efferato, terribile, e dalle ricostruzioni ci sarebbe stato anche il tentativo di stupro ai danni della donna. Sono in corso le indagini condotte dai carabinieri di Rovereto coordinate dalla Procura per ricostruire nei dettagli l'accaduto ma sulla questione è già polemica perché due femminicidi spietati in una settimana in una cittadina che ha meno di 40mila abitanti non possono non interrogare la comunità. Nel caso dell'omicidio di Noriglio la donna aveva denunciato più volte il suo vicino per paura ed è stato proprio lui a finirla, pare al termine di una lite, a colpi di accetta salvo poi costituirsi alle forze dell'ordine. Questa volta l'autore del barbaro omicidio sarebbe una figura che aveva già seminato il panico in città meno di un anno fa.

''Valduga - spiegano Binelli e Cattoi - in quell'occasione ebbe il coraggio di dire “finiamola di dipingere Rovereto come un Bronx. Il territorio è sotto controllo e non abbassiamo la guardia. Lo facciamo con la serietà, la profondità di analisi e la raccolta di informazioni che sono tipici di chi vuole governare”. Il sindaco di Rovereto accusò addirittura il ministro Matteo Salvini di enfatizzare l’episodio, come se non fosse nulla di importante o peggio si preoccupasse di ricevere pubblicità negativa. La verità, invece, è sotto gli occhi di tutti. Rovereto non è una città sicura. Sono innumerevoli gli episodi segnalati dai cittadini quali furti, vandalismi, aggressioni a persone e commercianti''.

Quindi l'affondo tutto politico: ''Ma Valduga come pensa di voler governare la Provincia autonoma di Trento se non è capace neanche di amministrare Rovereto? Vada a dirlo ai famigliari della vittima che Rovereto è una città sicura se ne ha il coraggio. Accetti un consiglio lasci perdere. Anzi si dimetta pure da sindaco perché se un primo cittadino non riesce nemmeno a percepire la mancanza di sicurezza che lamentano i propri concittadini allora è meglio che nella vita faccia altro per il bene di tutti''.