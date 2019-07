Caso M49, per la BBC la fuga è ''geniale'' mentre torna a circolare il meme di Lercio e il Teatro di Villazzano stupisce con un peluches

TRENTO. Ormai la notizia della fuga di M49 ha varcato i confini italiani fino ad arrivare dall’altra parte della Manica. Infatti il sito dell’emittente britannica ‘BBC News’ ha da poco dato notizia della “geniale” fuga di M49, l’orso che sta tenendo in scacco un’intera provincia. Mentre nel resto d’Italia spopolano le parodie e le prese in giro nei confronti della Provincia che si è fatta sfuggire l’orso che aveva già catturato.

La fuga di M49 da qualsiasi lato la si guardi si trasforma sempre più in una vicenda grottesca sintomo di un certo pressapochismo che non ci si sarebbe mai aspettato nella gestione di una simile situazione. M49 ‘recordbear’ di danni e predazioni in Trentino può ora aggiungere al suo palmarès un nuovo primato: quello di primo plantigrado a sbarcare libero sulla sinistra Adige. Nessun orso infatti era mai stato avvistato in libertà in questa parte del Trentino.

E per la Bbc è già un ''fuggiasco paragonabile a un supereroe per la sua audace fuga'' e poi c'è il ''Trentino's governor Maurizio Fugatti gave forestry authorities permission to "shoot it down", saying the bear's escape over an electric fence "carrying 7,000 volts shows how dangerous it is"'' (il via libera del governatore Fugatti a sparare all'orso, un via libera poi ridimensionato e ricollegato solo alla possibilità che M49 si trasformi per un pericolo per l'uomo cosa sino ad oggi mai verificatasi). E poi il riferimento al sostegno che l'orso sta ricevendo da ogni dove ''the bear has received support on social media, too. The hashtag #fugaperlaliberta - meaning #escapeforfreedom in Italian - has been shared widely on Twitter as animal lovers cheer on the runaway bear''.

Intanto sui social, appunto, continuano a circolare meme e immagini che ironizzano sulle capacità della Provincia di Trento e che mostrano l'orso alle prese con i più incredibili strumenti di fuga.

Al Teatro di Villazzano che si trova proprio sotto la Marzola dove l'orso sarebbe in fuga, se ne sono usciti con questo geniale post:

Mentre la rete non riesce a ignorare il paragone tra M49 e i 49 Milioni della Lega:

LE IMMAGINI. #fugaperlalibertà: i meme del fuggitivo M49, tra un Rambo-Fugatti e l'orsa della Vigolana

E torna a circolare anche un meme storico creato da Lercio con un barcone carico di orsi e la scritta ''Lampedusa: avvistato barcone di orsi profughi in fuga dal Trentino''.

Della serie: non ci resta che riderci sopra.