In Sicilia record di caldo: mai una temperatura così alta in tutta Europa. Continuano gli incendi

SIRACUSA. ''È inequivocabile che l’influenza umana ha riscaldato l’atmosfera, l’oceano e le terre emerse – inoltre – la portata dei recenti cambiamenti nel sistema climatico è senza precedenti”, sono queste due delle principali considerazioni emerse dall’ultimo Rapporto di Valutazione sul clima globale redatto dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite come vi spiegavamo questa mattina. Ed oggi in Sicilia si è raggiunta una temperatura mai toccata prima in Europa da quando esistono gli strumenti di misurazione: 48,8 gradi.

Il dato è stato rilevato questo pomeriggio alle 13.14 a Siracusa, in contrada Monasteri, a poca distanza dal comune di Floridia. In passato erano stati raggiunti i 48,5 gradi, nel 1999, a Catenanuova, nel centro della provincia di Enna ma da giorni la Sicilia è torrida e oggi punte superiori ai 47 gradi sono stati registrati anche a a Paternò e ieri, a Lentini. Con l'arrivo dell'anticiclone africano Lucifero si annunciano giornate caldissime in tutta Italia compreso il Centro-Nord a partire da domani.

Come noto la Sicilia brucia da settimane e certe temperature e il clima sempre più secco non aiutano le operazioni dei vigili del fuoco che sono schierati (giunti da tutta Italia compresi Trentino e Alto Adige) da giorni nel tentativo di spegnere i roghi e contenere gli incendi.

Il record europeo di caldo va ad aggiungersi a quello registrato pochi mesi fa in Canada il 30 giugno: nella città di Lytton, Columbia britannica, il termometro aveva superato i 49,6 gradi e anche in molte altre località i 40 gradi erano stati centrati in serie. I siti specializzati spiegano che si tratta del terzo giorno di caldo senza precedenti nel Nord America occidentale, con Lytton, che supera ancora la temperatura più calda mai registrata in Canada salendo di 4,6°C in più caldo di prima di questa ondata di calore. Lytton, pochi giorni dopo il caldo record è stata devastata dagli incendi.